〈南部〉屏市玉皇宮請吃萬壽麵 2.7萬份搶光
2017-02-06
〔記者李立法／屏東報導〕昨天大年初九「天公生」，屏東市玉皇宮免費招待兩萬七千份萬壽麵給十方信眾「呷平安」，領麵民眾大排長龍，廟內也擠滿上香祈福及補運人潮，廟方估計兩天假日湧入超過十萬信眾向玉皇大帝參拜祝壽。
玉皇宮總幹事尤聰敏表示，往年玉皇大帝生日，廟方都會準備兩萬份的萬壽麵招待信眾，今年有信徒捐贈三百台斤麵線，所以加碼為兩萬七千份，一百多位志工從凌晨四點開始分工起鍋、洗菜、篩麵、烹煮，光是麵條就用掉近五千台斤，高麗菜四千多台斤，香菇、紅蘿蔔、豆芽等配料也有六千多台斤，烹煮工程浩大。
玉皇大帝加持過的萬壽麵昨早九點開始發放，玉皇宮前排隊領麵的人龍有數百公尺長，不少民眾動員全家排隊，希望新的一年都能沾沾玉皇大帝壽誕喜氣，領到萬壽麵的民眾非常開心，直說「新年呷呼平安啦」。
新春開新運，許多民眾也利用假日攜老扶幼到玉皇宮祭拜、安太歲、補財運，販賣各類庫錢、壽金的小販生意興隆，廟前廣場並搭起三座戲棚，連續三天上演布袋戲、歌仔戲和電影，歡迎民眾捧場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
南部‧本日最多瀏覽
陳菊拜天公 祈求小英讓台灣改革成功
大年初九「天公生」，高雄市長陳菊陸續前往仁武、左營及鳳山等三間天公廟，祈求台灣風調雨順、高雄平安無災，蔡英文總統領導的團隊讓台灣改革成功，也保佑蔡總統「有勇氣、要堅持」。農曆正月初九是玉皇上帝的誕辰，…
網友回應
熱門新聞
- 北投人倫慘劇 警懷疑狠父對3子女先下迷藥
- 超商工讀生疑遭搶匪砍斷掌 警封鎖現場緝凶
- 《九品芝麻官》烈火奶奶 肺部衰竭今晨病逝
- 她，也面斥國發會…
- 修正關中版本 國民黨團將提對案
- 藍營布局2018縣市長 傳周錫瑋等人都在名單內
- 不止台中柳川 全台將投630億改造43河親水空間
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOFA to ‘negotiate’ with US on Diaoyutai remarks
- 〈徵文啟事〉家長很脫線
- 開黃腔邀學生的媽愛愛 男老師判刑5月
- 比強國還強的可描述天氣現象？這鄉空品測站一進駐馬上現形
- 僑外生留台評點制薪資訂下限生變
- 台啤「出外一條龍」 港都2連勝
- 小檔案》辛炳隆
- 篩選倍率小檔案
- 五木寬年唱200場 靠演唱會健身
- 川普尋求解凍移民禁令受挫 待司法對決
- 台灣攝影史首次 綜藝團系列完結篇問世
- 試委不滿年改案 3月送立院仍有變數
- 萌犬遭棄養 正妹所長PO網求援
- 藍鈞天迷醉黑森林 偷嗑酒釀櫻桃
- 國產SUV小改款-1
- 體育署長「浮出檯面」 傳林德福接任
- NFL超級盃獵鷹鬥愛國者 矛盾對決
- 許厝童尿液檢驗 國健署明開會解讀
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MND overhaul to boost morale
- 同穿一條表演褲 同闖LamiGirls決選
- 《自由廣場》請延長台灣燈會展期
- 教練父親穩軍心 雙詹台灣女網賽連霸
- 考國文寫英文研議給分 李茂生：英文比較高尚?
- 士官有福了 國防部將加薪、提高位階
- 《自由廣場》自願被綁架
- 〈戀愛翹翹板〉愛上單親媽媽論婚嫁 女友卻對再婚沒信心
- 政策轉向 川普改追求弱勢美元？
- 河岸／熱風 － 記憶一個時代
- 台灣、中國軍艦同名 至少四艘
- 試試青春肉體…開黃腔誘人妻 男老師無罪變有罪
- 《鄰居訝異》這家人平常都好好的
- 法總統候選人 競搭川普便車
- 持手機打老婦 婦人店面遭不明人士噴漆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉屏市玉皇宮請吃萬壽麵 2.7萬份搶光
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分