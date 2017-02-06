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〈南部〉屏市玉皇宮請吃萬壽麵 2.7萬份搶光

2017-02-06

〔記者李立法／屏東報導〕昨天大年初九「天公生」，屏東市玉皇宮免費招待兩萬七千份萬壽麵給十方信眾「呷平安」，領麵民眾大排長龍，廟內也擠滿上香祈福及補運人潮，廟方估計兩天假日湧入超過十萬信眾向玉皇大帝參拜祝壽。

玉皇宮總幹事尤聰敏表示，往年玉皇大帝生日，廟方都會準備兩萬份的萬壽麵招待信眾，今年有信徒捐贈三百台斤麵線，所以加碼為兩萬七千份，一百多位志工從凌晨四點開始分工起鍋、洗菜、篩麵、烹煮，光是麵條就用掉近五千台斤，高麗菜四千多台斤，香菇、紅蘿蔔、豆芽等配料也有六千多台斤，烹煮工程浩大。

玉皇大帝加持過的萬壽麵昨早九點開始發放，玉皇宮前排隊領麵的人龍有數百公尺長，不少民眾動員全家排隊，希望新的一年都能沾沾玉皇大帝壽誕喜氣，領到萬壽麵的民眾非常開心，直說「新年呷呼平安啦」。

新春開新運，許多民眾也利用假日攜老扶幼到玉皇宮祭拜、安太歲、補財運，販賣各類庫錢、壽金的小販生意興隆，廟前廣場並搭起三座戲棚，連續三天上演布袋戲、歌仔戲和電影，歡迎民眾捧場。

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  • 屏東玉皇宮招待2萬7千份萬壽麵給信眾「呷平安」。（記者李立法攝）

    屏東玉皇宮招待2萬7千份萬壽麵給信眾「呷平安」。（記者李立法攝）

  • 領麵民眾大排長龍。（記者李立法攝）

    領麵民眾大排長龍。（記者李立法攝）

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