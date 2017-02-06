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〈南部〉枋寮連3天空氣「紅爆」 比潮州還糟

2017-02-06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕潮州地區的空氣品質受限大武山山勢屏蔽，擴散條件差，去年經統計為全台最差第二名，枋寮地區最近也設置了行動測站，最近三天的PM2.5數值幾乎全都高於潮州，AQI（Air Quality Index， 空氣品質指數）常見紅色的「不健康等級」。

「尾流弱風區」 海邊比山邊差

「全為MIT！」恆春氣象站主任薛全義表示，這幾天屏東空氣品質不良，肇因是台產的空污，因北風盛行，將高雄空污帶入屏東，枋寮又屬於中央山脈東北季風的「尾流弱風區」，風勢盤旋，兩相加乘，形成海邊比山邊空品還差的奇特現象。

屏東空空品質測站一般站有屏東、潮州及恆春三站，潮州因地形條件在舊制時就常「紫爆」，新制AQI大於一百的去年整年日數，也高居全台第二，農業大縣的測站反成空品差的指標。

數據驚人 爭取設固定空品測站

位於潮州鎮南方的沿海鄉鎮枋寮鄉，鄉內有工業區、大型禽、牧場，還有車輛頻繁往返排廢及露天焚燒廢枝葉，只要到了冬季，空氣滿是異味，而且天空灰濛濛，但卻無實質數據參考，經地方居民多次爭取設置測站後，屏東縣政府在日前將「增設枋寮空品測站」定為縣內空品不良強化管制措施之一。

枋寮行動站春節前悄悄進駐，滅頂活動發起人張仁吉表示，政策兌現的同時，也讓枋寮空品很差「現形」，這幾天他觀察數據，過年期間除AQI屢屢高於一五○的「不健康」等級，近三天的PM2.5數據也幾乎都高於潮州，證實枋寮人所呼吸的空氣實在很糟糕，突顯環保署未設固定站的荒謬。

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  • 空品檢測圖為潮州一般站數據。（截自空氣品質監測網）

    空品檢測圖為潮州一般站數據。（截自空氣品質監測網）

  • 空品檢測圖為枋寮行動站數據。（截自空氣品質監測網）

    空品檢測圖為枋寮行動站數據。（截自空氣品質監測網）

  • 枋寮的空氣品質經過行動站進駐偵測後，有迎頭趕上潮州趨勢，但還是有人貪圖方便露天焚燒。（記者陳彥廷攝）

    枋寮的空氣品質經過行動站進駐偵測後，有迎頭趕上潮州趨勢，但還是有人貪圖方便露天焚燒。（記者陳彥廷攝）

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