〈台北都會〉西門町商家 燈節營收估多3成

2017-02-06

〔記者黃建豪／台北報導〕台北燈節今年首度移師西區舉辦，讓原本就繁華的西門町商圈更加熱鬧。昨歷經首次週末，西門站累計運量相比平常週末大增四成，店家、攤商受益最多，日式炸雞業者粗估單日營收提升三成。

西門徒步區街區發展協會盛讚「台北市政府這次辦得非常成功」，百分百支持燈節明年繼續選在西門町及北門一帶舉辦。

西門徒步區街區發展協會常務理事洪明通說，過去燈節在信義路或圓山花博舉辦，周邊的商業機能有限，經濟效益幫助不大，人群只是看看花燈就走了。今年選在西門町周邊舉辦，商圈腹地廣且商業機能豐富，所帶來的經濟效益和燈節內容遠勝以往，可以吸引並留住人潮，而時間是金錢，人來就會消費，待久消費就會高。

洪明通也說，觀傳局事前向協會請教很多意見，目前都有落實，這兩天燈節辦下來，對於商圈留下的印象是完全正面的，且動線、人流都分配得相當清楚，一定會支持明年燈節留在西區舉辦。西門徒步區街區發展協會指出，西門町商圈平常週末，可吸引約十萬人次左右，這次配合燈節吸引更多人潮，數字雖還沒統計出來，但相信增幅一定不小。

鄰近舞台區的小吃攤販表示，以開幕日來看，單日業績漲約三、四成，除了人潮更擠一點外，還看到其他問題，當然會希望燈節往後繼續在這裡辦。即使是遠離燈區的漢中街店家也預估單日業績大概可增加兩成。飲料店業者說，人潮有明顯比較多，每年跨年都是給東區賺飽飽，以後燈節都在西區辦比較公平。