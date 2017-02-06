〈台北都會〉燈節西門町擠爆 未交管人車搶道

2017-02-06

僅開閉幕日與元宵大遊行管制

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕二○一七台北燈節四日晚間在西門紅樓盛大開幕，主舞台設置於成都路、漢口街口，安排有各式表演輪番上陣。昨邁入第二天，適逢假日，加上發放小提燈，一早就有不少民眾造訪西門町，越接近傍晚燈亮的時間，人潮也更加洶湧，主要出入口捷運西門站前廣場淹滿了觀賞表演和花燈的民眾。但除開閉幕日與元宵大遊行外，其他時間市府並未規劃道路管制，使得昨日主舞台區旁險象環生的人車搶道畫面不斷上演。

北捷西門站運量 比假日增近4成

開幕日後，五日台北燈節依然熱鬧滾滾，除安排多樣街頭藝人表演，世大運吉祥物熊讚也賣力和民眾玩猜燈謎的遊戲，台上、台下互動熱烈。台北捷運公司統計西門站運量達七．五萬人次，比往常假日增近四成，可見捷運工作人員不斷大聲籲請民眾切勿逗留、持續保持行進，但時不時就有行人圖方便與車爭道，還有推著娃娃車的家長一邊喊著「借過、借過」，一邊冒險走在車水馬龍的馬路上。

交通局：管控號誌及交通疏導

交通局專委黃如妙表示，因為成都路為主要通行車道，若封閉道路影響層面太大，所以目前是配合號誌派人員進行管控，若有事故、塞車等突發狀況，才會開始宣導勸離車輛。黃也說，燈節舉辦期間，現場有一六九位制服員警、四十九位義交隨時在做交通疏導，相信大部分狀況都能掌握。

但台北燈節主燈及主舞台就設在人車匯聚的成都路與漢口街旁，交通局為避免封路衝擊交通，除開閉幕與元宵大遊行外，並未實施道路封閉。雖然下午時段道路仍保持順暢，但昨晚七時主燈秀開始後，民眾為了搶佔好位置，人群湧上成都路兩旁，路口雖配有兩名以上員警及義交，仍無法維持道路淨空，使得寬敞的成都路僅能容納一輛大型車通行，車輛通過人群時只能緩速慢行。

另為避免燈海隧道壅塞，昨晚六時起，交通局仍對武昌街一段及延平南路進行道路管制，至晚間十一時前禁止車輛通行，且因人潮過多，漢中街與長沙街口、 內江街與漢中街口亦實施車輛禁止左轉。