〈台北都會〉北市雲林聯合行銷台灣燈會 北市府回絕
柯以開會為由不克出席 連三位副市長都沒空
〔記者郭安家、詹士弘／綜合報導〕台灣燈會今年二月十一日至十九日於雲林縣綻放，台灣燈會與台北燈節以往沒有互相拉抬傳統，但今年一月十三日原本有機會辦聯合行銷記者會，由台北市長柯文哲與雲林縣長李進勇同台，豈料，北市府竟回絕不讓市長參加，連三位副市長都沒空出席，導致該活動告吹。北市府昨雖證實此事，但雲林縣府卻否認，還指民進黨中央已邀請李進勇赴黨中央宣傳台灣燈會，不再熱臉貼冷屁股。
柯參加藍議員千人宴 缺席綠議員新書發表會
柯文哲執政後常遭質疑重藍輕綠，北農等事件還與民進黨鬧不愉快，巧的是，柯拒絕出席雲林台灣燈會行銷活動後，柯又在前晚參加藍營市議員陳重文千人樁腳春宴，昨天卻未出席綠營市議員阮昭雄「台灣的防災戰略」新書發表會。到場致詞的市議員許淑華意有所指嗆：「白色力量有白色力量的影響力，但民進黨還是有民進黨的影響力！」阮昭雄受訪坦言，若柯與立委姚文智初選整合，他會支持姚。
綠議員嗆：柯缺國際觀 民進黨也有影響力
北市府幕僚證實，有單位寫E-mail盼李進勇與柯市長同台，雙方行銷燈節。但據了解，市府市長室回覆柯當天有會議不克出席；進一步詢問能否由副市長參加？市府仍回覆三位副市長都有會要開，斷然拒絕與李進勇同台。但副市長陳景峻昨受訪時表示，並不知此事。市府幕僚解釋，一月十三日當天市長、 副市長需開會，確實無法出席，觀傳局之後忙於燈節活動，加上市長時間很快被排滿，真的陰錯陽差無法出席。
藍議員質疑 大家準備過年有什麼會好開
國民黨市議員汪志冰聽聞此事，指一月十三日市議會早已通過市府總預算案，大家準備過年，有什麼會議好開的？認為有原因導致柯未和李進勇同台，柯是否在考慮藍綠平衡？抑或想維持中間選民、泛藍支持度？還是北市偷燒雲林縣垃圾爭議未解？
民進黨市議員許淑華說，台北燈節與台灣燈會，一現代、一傳統，柯市長與李進勇互相行銷城市新舊意象，可增國際能見度，但柯高度不夠，將時間用於瑣碎的行政事務及會議，缺乏國際觀；並建議柯應多跟民進黨友善互動，否則有時會讓大家誤認重藍輕綠。
北市府發言人劉奕霆說，一月下旬適逢年節期間，市長多已有走街、各行政區點燈之行程，較難排出空檔，盼外界勿過度解讀。市府幕僚則強調，「其實我們很有義氣！」並透露，柯市長二月中將赴花博園區，幫雲林賣番薯。
雲林縣府否認 不再熱臉貼冷屁股
但雲林縣新聞處長張凱傑昨受訪，不僅否認聯合行銷一事，還說「沒有任何單位告知，應該是假設性問題」，且民進黨中央已邀縣長李進勇赴中常會宣傳台灣燈會。他表示，兩燈會活動訊息會彼此告知，但雲林垃圾問題不需透過燈會的合作來解決。
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標題：〈台北都會〉北市雲林聯合行銷台灣燈會 北市府回絕
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