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〈台北都會〉傷口照護產業文化館 月底開幕

2017-02-06

〔記者賴筱桐／新北報導〕因為癌末患者一句話，生醫業者王耀乾投入水膠手術敷料研發，讓瀕臨倒閉的公司東山再起，在市場闖出名號，今年產業轉型，成立全台首家傷口照護產業文化館，將於二月下旬開幕，傳達社會大眾正確傷口護理觀念，寓教於樂。

安美得生醫股份有限公司董事長王耀乾回想，數年前擔任藥廠業務，見到一名乳癌患者傷口潰爛惡臭，每次換藥須撕除敷料，結痂處被整片拔下，頓時流出血水，痛不欲生，當時他拿出技術尚未成熟的水膠敷料，患者試用後覺得很舒服，離世前一週告訴他，好的產品一定要研發，造福社會。

王耀乾說，公司成立初期一度周轉不靈，面臨倒閉危機，尋求新北市經發局協助，度過難關。近年研發「ＵＶ光聚合水膠」技術，製作傷口敷料，不沾黏、防水的特性，有助減輕換藥疼痛感，平均每年銷售一百萬片敷料。

「安美得傷口照護產業文化館」介紹傷口醫療演進史、公司核心技術、產品製程、衛教資訊等，互動區透過傷口護理ＤＩＹ、有獎徵答方式，幫助社會大眾了解傷口照護正確知識，即日起開放團體預約免費參觀，每次十五至二十人。

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  • 製程區可見傷口敷料的製作過程。 （記者賴筱桐攝）

    製程區可見傷口敷料的製作過程。 （記者賴筱桐攝）

  • 全台首家以傷口照護為主題的產業文化館將於近期開幕，傳達社會大眾正確的傷口護理觀念。（記者賴筱桐攝）

    全台首家以傷口照護為主題的產業文化館將於近期開幕，傳達社會大眾正確的傷口護理觀念。（記者賴筱桐攝）

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