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〈台北都會〉基隆十大肇事路段 中正路又居首

2017-02-06

〔記者俞肇福、吳昇儒／基隆報導〕基隆市警局公布交通事故統計資料，去年基隆市十大肇事路段，中正路發生四一四件事故，仍然是十大肇事路段之首，與前年相同。

去年（一○五）年一到十二月，共計發生交通事故九六二四件，造成十六人死亡、三四七二人受傷，與一○四年同期發生九六三二件，造成廿一人死亡、四○六七人受傷比較，發生數減少八件、死亡減少五人；基隆市十大肇事路段排名，第二到第十名依序為基金一路、仁一路、麥金路、信一路、南榮路、安一路、安樂路一段及二段、源遠路、八堵路。

交通隊長賴國隆表示，一○五年取締酒後駕車一六二四件，與一○四年同期取締一七七○件比較，取締件數減少一四六件；另外，一○五年發生酒駕肇事一四四件造成一一六人受傷，與一○四年同期發生一七四件造成三人死亡、一五三人受傷比較，發生件數減少卅件，受傷人數減少卅七人，死亡人數減少三人。值得一提的是，去年基隆市未發生酒駕肇事死亡案件。

根據基隆市警局資料統計，常發生車禍的時段是下午四點到六點，肇事因素以未注意車前狀況最多，排名第二的是未保持安全間距，其次為轉彎未依規定、違反號誌標線、未依規定讓車。

賴國隆表示，針對十大肇事路段，將規劃增加見警率、移動式測速照相，籲請用路人遵守交通規則，確保自己與他人安全。

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  • 基隆市一○五年十大肇事路段，仍然以中正路為交通事故件數第一名。 （圖為基隆市警察局提供）

    基隆市一○五年十大肇事路段，仍然以中正路為交通事故件數第一名。 （圖為基隆市警察局提供）

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