〈北部〉立榮接手北花航線 今開放訂票

2017-02-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕立榮航空將於十六日起正式接手國內北花航線，以ATR雙螺旋槳民航機執行花蓮飛航任務，載客數約為七十二人座，每天早晚來回共飛四航班，預計今早八時開放通路訂位、十時網路訂票。立榮慶祝首航，推出北花單程八百一十八元起的網路優惠票價，盼能激起首波搭機潮。

花蓮對外航線歷經復興航空停飛後，暫由華信航空接下航權，自十六日起再交由立榮航空接手北花航線，並維持往返台中、高雄原有班次，每週合計共四十八班，首航當日第一班次為早上八時十分由松山機場起飛，約九時許抵達花蓮；十時卅分回程班機，十一時廿分降落松山。

花蓮航空站主任徐雲祖說，立榮航空將無縫接軌北花航線，未來台北—花蓮航班每天早晚來回共飛四班、台中—花蓮航線每週三班，另加上原有的高雄—花蓮航班，仍維持每日一班。

立榮航空表示，台北—花蓮每日飛航二班次、來回共四班，週一至週六分別為上午七時十分、晚間七時廿分由松山機場起飛；花蓮—松山為上午八時卅五分及晚上八時四十分起飛；另逢週日為中午十二時許與晚間七時廿分由松山機場起飛，花蓮至松山於下午一時廿分及晚上八時四十分起飛。

為促銷北花航線，立榮航空也推出網路優惠票價，並與旅遊業者擬定旅遊專案：花蓮一日團體旅遊小旅行，每人一千三百九十九元起；二天一夜套裝機加酒，每人一千九百九十九元起，盼能提供民眾多樣性選擇，吸引更多搭機人潮。