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〈北部〉吉安溪出海口景觀橋近完工 環鄉單車道將串連

2017-02-06

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉環鄉自行車道過去受阻於吉安溪出海口無法串連，鄉公所向中央爭取經費在吉安溪出海口建置客家溯源景觀橋樑，目前進度近九十五％，不僅是意象地標，夜間更是光采動人，同時將鄉內自行車道串連起來，讓民眾騎單車悠遊山、海之間。

吉安鄉長黃馨說，在出海口聯合排水匯入吉安溪處設置景觀橋，結合濱海客家移民路徑與海邊客庄，是座兼具人文及休閒的景觀橋樑，橋樑意象是以早期先人登陸洄瀾灣的「接駁船」作為設計，將在下月完工開放民眾通行，屆時可與環鄉自行車道串連，沿著吉安溪旁的親水線自行車道，除欣賞山邊美景，也可一路暢遊到海邊的濱海線自行車道、化仁海堤自行車道、光華河岸等自行車道，連通台九線、台十一線、台十一丙線等重要道路。

秘書吳印浴說，公所提出的南埔客家溯源計畫分為Ａ、Ｂ二工區，Ａ工區部分包括東昌橋的自行車引道、東昌加壓站彩繪、跨越聯合排水橋樑本身結構物，榮光抽水站彩繪及銜接縣政府兩潭自行車道串連工程橋檯引道，目前景觀橋正在施作橋樑鋼構纜繩及造型意象，橋樑設計以無落墩預力橋建置；Ｂ工區施作有自行車步道，水圳、欄杆等部分，已施作完成，遊客能在景觀橋上眺望太平洋風光、欣賞優美海景。

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  • 吉安鄉環鄉自行車道過去受阻於吉安溪出海口無法串連，鄉公所向中央爭取經費在吉安溪出海口建置客家溯源景觀橋樑即將完工。 （吉安鄉公所提供）

    吉安鄉環鄉自行車道過去受阻於吉安溪出海口無法串連，鄉公所向中央爭取經費在吉安溪出海口建置客家溯源景觀橋樑即將完工。 （吉安鄉公所提供）

  • 鄉公所向中央爭取經費在吉安溪出海口建置客家溯源景觀橋樑，目前進度近九十五％。（記者王錦義攝）

    鄉公所向中央爭取經費在吉安溪出海口建置客家溯源景觀橋樑，目前進度近九十五％。（記者王錦義攝）

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