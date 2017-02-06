〈北部〉吉安溪出海口景觀橋近完工 環鄉單車道將串連
2017-02-06
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉環鄉自行車道過去受阻於吉安溪出海口無法串連，鄉公所向中央爭取經費在吉安溪出海口建置客家溯源景觀橋樑，目前進度近九十五％，不僅是意象地標，夜間更是光采動人，同時將鄉內自行車道串連起來，讓民眾騎單車悠遊山、海之間。
吉安鄉長黃馨說，在出海口聯合排水匯入吉安溪處設置景觀橋，結合濱海客家移民路徑與海邊客庄，是座兼具人文及休閒的景觀橋樑，橋樑意象是以早期先人登陸洄瀾灣的「接駁船」作為設計，將在下月完工開放民眾通行，屆時可與環鄉自行車道串連，沿著吉安溪旁的親水線自行車道，除欣賞山邊美景，也可一路暢遊到海邊的濱海線自行車道、化仁海堤自行車道、光華河岸等自行車道，連通台九線、台十一線、台十一丙線等重要道路。
秘書吳印浴說，公所提出的南埔客家溯源計畫分為Ａ、Ｂ二工區，Ａ工區部分包括東昌橋的自行車引道、東昌加壓站彩繪、跨越聯合排水橋樑本身結構物，榮光抽水站彩繪及銜接縣政府兩潭自行車道串連工程橋檯引道，目前景觀橋正在施作橋樑鋼構纜繩及造型意象，橋樑設計以無落墩預力橋建置；Ｂ工區施作有自行車步道，水圳、欄杆等部分，已施作完成，遊客能在景觀橋上眺望太平洋風光、欣賞優美海景。
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