〈北部〉《新聞分析》後林聰賢時代 綠不整合恐失優勢
2017-02-06
記者江志雄／特稿
宜蘭縣長林聰賢將入閣，副縣長吳澤成接掌代理縣長，接任副縣長的人選，攸關權力佈局，民進黨地方要角各有算計，可預見的是，進入「後林聰賢時代」，黨內群雄並起，如果無法有效整合，下屆百里侯之爭恐怕危機四伏。
林聰賢兩年多前競選連任時，挾「五星級縣長」氣勢，以六十三．九五％超高得票率當選，坐穩宜蘭縣綠營共主地位，第二屆任期卻因農地農用、違規農舍及地價稅風波重挫聲勢，黨內出現雜音各行其是，為明年底縣長選舉埋下變數。
縣長選舉的人選，民、國兩黨都有擺不平的隱憂，民進黨浮上檯面人選中，立委陳歐珀雖有豐富選戰經驗、高知名度，可惜黨內人緣不佳、欠缺班底；宜蘭市長江聰淵從政歷練稍嫌不足，其他被點名的人選，同樣難以服眾。
而國民黨方面，前縣長呂國華是沙場老將，爆發力強；羅東鎮長林姿妙在政壇鮮少樹敵，又有豐沛資源當後盾，戰力不在話下。雙方目前各吹各的調，如何整合，讓藍營相當頭疼。
宜蘭縣選民結構綠大於藍，中央現由蔡政府主政，大環境原本對民進黨有利，然而，綠色執政成績不如預期，加上派系紛擾，位居要津者各懷鬼胎，縣長之戰不再高枕無憂，當務之急應避免禍起蕭牆，一旦鬧分裂，難保不會重蹈十二年前縣長敗選的覆轍。
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