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〈北部〉吳澤成代宜縣長 最快週三公布副手

2017-02-06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林聰賢內定接任農委會主委，縣長職務由副縣長吳澤成代理，副縣長懸缺，成為外界矚目焦點，吳澤成說，無既定人選，只要是人才都會納入考慮，最快週三公布。

吳澤成代理縣長，表明沒有參選規劃，副縣長接替者，可能影響明年底的縣長選舉佈局，縣府秘書長賴錫祿、民進黨籍縣議員黃適超，都被視為熱門人選，一般預料，公務體系出身的吳澤成負責縣務行政，副縣長可能偏重選務，負責在基層走動。

吳澤成說，副縣長人選決定要按照程序，等他收到代理縣長派令再談，最快在週三縣長交接時公布，對人選無預設立場，沒有限定府內同仁或府外人士，會尊重各界看法。

民進黨籍縣議員邱嘉進說，副縣長應專注政務，以穩定縣政發展為優先考量，同時要有相當行政資歷，配合吳澤成推行政務，處理好農地政策、農地徵收地價稅等爭議，以符合縣民期待，他意有所指地說，若由想選立委及縣長的人擔任副縣長，心思怎麼會放在縣政上？

對此，民進黨籍宜蘭市長江聰淵表示同意，點名賴錫祿行政資歷豐富，是適合人選，宜蘭縣將在今年十月承辦全運會，縣長任期還剩兩年，縣內有很多政務待推動，副縣長須由熟悉縣務的人士擔任。

國民黨議會黨團書記長陳鴻禧認為，不能交由想要選舉的人擔任副縣長，人選應嫻熟政務，有各局處整合能力。

被點名副縣長可能人選之一的黃適超說，副縣長要兼顧政務與選務，協調能力很重要，以利黨政溝通，協助化解施政上的阻力；賴錫祿則低調回應，副縣長需要扮演與外界溝通角色，他接副縣長的可能性不高。

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  • 縣府秘書長賴錫祿嫻熟縣政，被點名為接任副縣長的人選。（資料照）

    縣府秘書長賴錫祿嫻熟縣政，被點名為接任副縣長的人選。（資料照）

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