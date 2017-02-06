〈北部〉竹市海岸步道 整修升級
2017-02-06
〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市十七公里海岸吸引民眾散步、騎自行車，賞海景，市府進行「十七公里自行車道二‧○」工程，完成多處鋪面改善，重新粉刷港南風景區入口意象，「升級」讓民眾有感！
市府城市行銷處表示，港南風景區堤頂水泥步道、風情海岸木棧道，因海岸氣候影響，硬體設施破損，市府常接到遊客抱怨容易跌倒，欣賞海景時需分心注意鋪面是否有破洞，影響休憩品質與安全。
市府因此動支四百一十八萬元工程經費，新設、整修港南風景區水泥鋪面臨海步道兩百五十公尺、風情海岸步道六百五十公尺，而白雲橋原以南方松做車道鋪面，因不耐久用出現破損，改換更耐用的鐵木，更換面積約一百七十五平方公尺。
新竹市長林智堅說，為讓民眾有更舒適、平坦、安全的人行及自行車行駛環境，他要求市府在農曆年前完成自行車道鋪面改善，也重新粉刷了港南風景區的入口意象，讓遊客、車友放心騎自行車，欣賞海景。
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