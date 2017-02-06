〈北部〉竹縣婦幼館戶外劇場 10年沒用過
2017-02-06
資源閒置 民嘆可惜
〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣婦幼館開館近十年，館前的小型戶外表演劇場卻未曾使用，場地散布落葉，竹北市民對於公共資源閒置大呼可惜，建議縣府辦親子或青少年活動帶動人氣，不要枉費當初空間規劃的美意。
縣府︰研議提高使用率
縣府社會處表示，婦幼館的會議室等場地依規定須付費使用，相關收費辦法尚在修訂，至於戶外表演劇場可能是宣傳不夠或地點、空間等問題，未曾接獲機關團體詢問租借場地，會再研議提高使用率。
位在竹北市縣政二路與中山路口的新竹縣婦幼館，為縣治二期區段徵收的精華地段，二○○八年七月落成啟用。目前除縣府社會處的行政辦公室，也是新竹縣多個社政、教育單位的駐地，包括托育資源中心、志工推廣中心、兒童少年社區照顧輔導支援中心及婦女服務、家庭教育、新移民家庭等服務中心，地下一樓則有警察局交通隊辦公室。
相關婦幼和社福單位，設有零到三歲的遊戲室、親子課程教室、諮商室等多種公共空間，開放給縣民或會員預約使用；館內的研習教室、多功能階梯會議室與中型會議室，也可申請付費使用。
唯獨戶外小型表演劇場，圓弧形的階梯座位約可容納一百人，並設有燈光和無障礙坡道，但總是乏人問津，散布落葉。
竹北市民說，婦幼館後方設有小朋友的遊憩設施及籃球場、溜冰場等，還毗鄰一片新闢的空氣品質淨化區草坪，很適合親子同樂，縣府應該主動規劃親子或青少年活動，免收場地費，以吸引學生或社區團體利用，讓縣民多一處觀賞展演活動的去處。
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