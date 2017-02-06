| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉11龍隊點睛競技 苗栗（火旁）龍接序幕

2017-02-06

韜略龍隊、福苗龍藝並列冠軍

〔記者張勳騰／苗栗報導〕被列為客庄十二大節慶的苗栗（火旁）龍活動，今年邁入第十九年，昨天在苗栗市玉清宮舉辦「祥龍點睛與貓裏客家龍競技」，由點睛官依古禮上表奏章，取白雄雞冠血為十一支龍隊開光點睛，揭開今年（火旁）龍活動序幕，大批鄉親也參與祈福龍陣闖關求平安，客家龍競技各隊使出渾身解數拚佳績，結果「韜略龍隊」及「苗栗（火旁）龍協會福苗龍藝」舞技高超，並列雙冠軍。

行政院客委會副主委楊長鎮、苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱炳坤等人昨天共同主持點睛儀式，並遵循古禮儀式上奏表章，接著取雞血，為十一尾祥龍開光點睛，點睛官依序點龍睛、耳、鼻、口及天庭、龍身、龍尾，最後在龍頭掛紅、插金花，點睛儀式完成後，群龍舞動，現場龍隊也排列成祈福龍陣隊形，大批鄉親也爭相穿龍陣祈福求平安。

緊接著登場的舞龍競技也看頭十足，場邊吸引大批觀眾觀戰，參賽龍隊都拿出精彩絕活，演出各種套路，現場鑼鼓喧天，鞭炮聲不絕於耳，讓觀眾直呼精彩。

邱炳坤說，￼龍文化在客庄超過二百年歷史，目前只有苗栗市、公館鄉、頭屋鄉一帶還留存，如果不努力，（火旁）龍文化恐怕會消失，（火旁）龍文化不僅代表客家、台灣及中國，希望這項客家傳統能永續傳承，（火旁）旺山城、（火旁）旺台灣。

經評審評分「韜略龍隊」及「苗栗（火旁）龍協會福苗龍藝」，並列雙冠軍，各獲獎金二萬元；季軍為「苗邑永聯社龍隊」獲獎金一萬六千；另所有參加競技的龍隊皆獲得客家精神獎，獲獎金一萬一千元。

10日民俗踩街 11日（火旁）龍之夜

邱炳坤指出，十日晚將在苗栗市區舉辦「民俗踩街」、十一日在經國路河濱公園舉辦「（火旁）龍之夜」，十三日在苗栗市五文昌廟舉辦「化龍返天」，邀請全國遊客元宵到苗栗，感受最精彩熱鬧的（火旁）龍活動。

廣告
  • 韜略龍隊舞技高超，獲得冠軍。（記者張勳騰攝）

    韜略龍隊舞技高超，獲得冠軍。（記者張勳騰攝）

  • 苗栗（火旁龍）協會福苗龍藝隊，演出各項精彩套路，奪得冠軍。（記者張勳騰攝）

    苗栗（火旁龍）協會福苗龍藝隊，演出各項精彩套路，奪得冠軍。（記者張勳騰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
捷運綠線機電、土木擬拆標 挨批走回頭路

總工程費高達七二三億元的桃園市綠線捷運，市府正在研議將機電、土木分開招標的可行性，土木標案因為涉及技術層面並不相同，也可能再細分成四到五個標案；對此，市議會國民黨團書記長徐玉樹質疑，綠線捷運原本採取統…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：〈北部〉11龍隊點睛競技 苗栗（火旁）龍接序幕


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.