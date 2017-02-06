〈北部〉11龍隊點睛競技 苗栗（火旁）龍接序幕
韜略龍隊、福苗龍藝並列冠軍
〔記者張勳騰／苗栗報導〕被列為客庄十二大節慶的苗栗（火旁）龍活動，今年邁入第十九年，昨天在苗栗市玉清宮舉辦「祥龍點睛與貓裏客家龍競技」，由點睛官依古禮上表奏章，取白雄雞冠血為十一支龍隊開光點睛，揭開今年（火旁）龍活動序幕，大批鄉親也參與祈福龍陣闖關求平安，客家龍競技各隊使出渾身解數拚佳績，結果「韜略龍隊」及「苗栗（火旁）龍協會福苗龍藝」舞技高超，並列雙冠軍。
行政院客委會副主委楊長鎮、苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱炳坤等人昨天共同主持點睛儀式，並遵循古禮儀式上奏表章，接著取雞血，為十一尾祥龍開光點睛，點睛官依序點龍睛、耳、鼻、口及天庭、龍身、龍尾，最後在龍頭掛紅、插金花，點睛儀式完成後，群龍舞動，現場龍隊也排列成祈福龍陣隊形，大批鄉親也爭相穿龍陣祈福求平安。
緊接著登場的舞龍競技也看頭十足，場邊吸引大批觀眾觀戰，參賽龍隊都拿出精彩絕活，演出各種套路，現場鑼鼓喧天，鞭炮聲不絕於耳，讓觀眾直呼精彩。
邱炳坤說，￼龍文化在客庄超過二百年歷史，目前只有苗栗市、公館鄉、頭屋鄉一帶還留存，如果不努力，（火旁）龍文化恐怕會消失，（火旁）龍文化不僅代表客家、台灣及中國，希望這項客家傳統能永續傳承，（火旁）旺山城、（火旁）旺台灣。
經評審評分「韜略龍隊」及「苗栗（火旁）龍協會福苗龍藝」，並列雙冠軍，各獲獎金二萬元；季軍為「苗邑永聯社龍隊」獲獎金一萬六千；另所有參加競技的龍隊皆獲得客家精神獎，獲獎金一萬一千元。
10日民俗踩街 11日（火旁）龍之夜
邱炳坤指出，十日晚將在苗栗市區舉辦「民俗踩街」、十一日在經國路河濱公園舉辦「（火旁）龍之夜」，十三日在苗栗市五文昌廟舉辦「化龍返天」，邀請全國遊客元宵到苗栗，感受最精彩熱鬧的（火旁）龍活動。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
總工程費高達七二三億元的桃園市綠線捷運，市府正在研議將機電、土木分開招標的可行性，土木標案因為涉及技術層面並不相同，也可能再細分成四到五個標案；對此，市議會國民黨團書記長徐玉樹質疑，綠線捷運原本採取統…
- 北投人倫慘劇 警懷疑狠父對3子女先下迷藥
- 超商工讀生疑遭搶匪砍斷掌 警封鎖現場緝凶
- 《九品芝麻官》烈火奶奶 肺部衰竭今晨病逝
- 她，也面斥國發會…
- 修正關中版本 國民黨團將提對案
- 藍營布局2018縣市長 傳周錫瑋等人都在名單內
- 不止台中柳川 全台將投630億改造43河親水空間
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOFA to ‘negotiate’ with US on Diaoyutai remarks
- 〈徵文啟事〉家長很脫線
- 開黃腔邀學生的媽愛愛 男老師判刑5月
- 比強國還強的可描述天氣現象？這鄉空品測站一進駐馬上現形
- 僑外生留台評點制薪資訂下限生變
- 台啤「出外一條龍」 港都2連勝
- 小檔案》辛炳隆
- 篩選倍率小檔案
- 五木寬年唱200場 靠演唱會健身
- 川普尋求解凍移民禁令受挫 待司法對決
- 台灣攝影史首次 綜藝團系列完結篇問世
- 試委不滿年改案 3月送立院仍有變數
- 萌犬遭棄養 正妹所長PO網求援
- 藍鈞天迷醉黑森林 偷嗑酒釀櫻桃
- 國產SUV小改款-1
- 體育署長「浮出檯面」 傳林德福接任
- NFL超級盃獵鷹鬥愛國者 矛盾對決
- 許厝童尿液檢驗 國健署明開會解讀
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MND overhaul to boost morale
- 同穿一條表演褲 同闖LamiGirls決選
- 《自由廣場》請延長台灣燈會展期
- 教練父親穩軍心 雙詹台灣女網賽連霸
- 考國文寫英文研議給分 李茂生：英文比較高尚?
- 士官有福了 國防部將加薪、提高位階
- 《自由廣場》自願被綁架
- 〈戀愛翹翹板〉愛上單親媽媽論婚嫁 女友卻對再婚沒信心
- 政策轉向 川普改追求弱勢美元？
- 河岸／熱風 － 記憶一個時代
- 台灣、中國軍艦同名 至少四艘
- 試試青春肉體…開黃腔誘人妻 男老師無罪變有罪
- 《鄰居訝異》這家人平常都好好的
- 法總統候選人 競搭川普便車
- 持手機打老婦 婦人店面遭不明人士噴漆
標題：〈北部〉11龍隊點睛競技 苗栗（火旁）龍接序幕
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email