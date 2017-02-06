〈北部〉燈會週五開幕 「幸福起家」試點燈吸睛
2017-02-06
〔記者李容萍／龍潭報導〕今年的桃園燈會以「幸福起家（雞）」為主題，從十日至十九日在龍潭大池舉行，市府觀光旅遊局訂八日晚上舉行試燈儀式；近日的每晚六點至七點，包括十二公尺高的主燈等花燈陸續進行試點燈作業，吸引民眾先睹為快，紛紛拍下美圖PO網分享。
市府觀光旅遊局局長楊勝評表示，今年燈會有五大特色，結合龍潭大池設置「環湖燈光秀」，燈會期間每天都有主題活動，每晚六點至九點半，每半小時有水舞表演，十日開幕當天晚上七點及假日晚上八點施放水上高空煙火。
桃園燈會也結合龍潭龍元宮的迎財神活動，十一日進行迎財神、補財庫，這是龍潭地區的百年傳統，並融合龍潭迎財神踩街特色，十二日舉辦「迎古董嘉年華」，重現昔日龍潭大街過年時，民眾把傳統故事以滑稽、揶揄的方式展現，增加趣味性。
此外，燈會展區融合龍潭大池景觀，包含水上劇場、遊客中心、水上舞獅到龍潭吊橋，並製作「桃樂雞」小提燈，具有撲滿功能，存入硬幣後，將做出展翅動作，象徵機場捷運通車、桃園起飛；「桃樂雞」小提燈共準備三萬多盞送給民眾，燈會期間每天下午五點起在龍元路限量發送。
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