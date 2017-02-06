〈北部〉蓄水率不到七成 石門水庫水情稍緊

2017-02-06

〔記者李容萍／大溪報導〕石門水庫進入枯水期，截至昨晚七點，蓄水率已不到七成，水庫集水區在去年十二月和今年一月的降雨量都偏低，分別僅有廿六毫米、廿一毫米，只有歷年同期雨量的卅五％及廿四％；水利署北區水資源局從昨天起協調桃園、石門兩個農田水利會加強灌溉管理，農業灌溉用水以七五折供應，並緊盯氣象預報適時實施人工增雨作業。

截至昨晚七點，石門水庫的大壩水位標高是二三七公尺，已在水庫營運規線「下限」以下，由代表「水情正常」的藍燈調為「水情稍緊」的綠燈，蓄水量是一億三九五○萬噸，蓄水率降到六十九．二九％。

北區水資源局副局長邱忠川表示，石門水庫供應民生用水每日約一百廿萬噸，近兩個月因降雨減少，水位每日約下降十四至十五公分，但隨著原本停供的農業灌溉用水從三日起以七五折恢復供應約一百卅五萬噸，預估水位每日下降廿九至卅公分。

邱忠川說，板新水廠每日供水約八十二萬噸，主要由石門水庫供應，因為石門水庫吃緊，目前由三峽河上游攔水堰提供約十萬噸用水給板新水廠，台北市自來水事業處每天也支援卅萬噸給板新，從昨天起再增加支援量到四十五萬噸至六十萬噸，緩解石門水庫供水給板新水廠的壓力。