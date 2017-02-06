〈北部〉蓄水率不到七成 石門水庫水情稍緊
2017-02-06
〔記者李容萍／大溪報導〕石門水庫進入枯水期，截至昨晚七點，蓄水率已不到七成，水庫集水區在去年十二月和今年一月的降雨量都偏低，分別僅有廿六毫米、廿一毫米，只有歷年同期雨量的卅五％及廿四％；水利署北區水資源局從昨天起協調桃園、石門兩個農田水利會加強灌溉管理，農業灌溉用水以七五折供應，並緊盯氣象預報適時實施人工增雨作業。
截至昨晚七點，石門水庫的大壩水位標高是二三七公尺，已在水庫營運規線「下限」以下，由代表「水情正常」的藍燈調為「水情稍緊」的綠燈，蓄水量是一億三九五○萬噸，蓄水率降到六十九．二九％。
北區水資源局副局長邱忠川表示，石門水庫供應民生用水每日約一百廿萬噸，近兩個月因降雨減少，水位每日約下降十四至十五公分，但隨著原本停供的農業灌溉用水從三日起以七五折恢復供應約一百卅五萬噸，預估水位每日下降廿九至卅公分。
邱忠川說，板新水廠每日供水約八十二萬噸，主要由石門水庫供應，因為石門水庫吃緊，目前由三峽河上游攔水堰提供約十萬噸用水給板新水廠，台北市自來水事業處每天也支援卅萬噸給板新，從昨天起再增加支援量到四十五萬噸至六十萬噸，緩解石門水庫供水給板新水廠的壓力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
北部‧本日最多瀏覽
捷運綠線機電、土木擬拆標 挨批走回頭路
總工程費高達七二三億元的桃園市綠線捷運，市府正在研議將機電、土木分開招標的可行性，土木標案因為涉及技術層面並不相同，也可能再細分成四到五個標案；對此，市議會國民黨團書記長徐玉樹質疑，綠線捷運原本採取統…
網友回應
熱門新聞
- 北投人倫慘劇 警懷疑狠父對3子女先下迷藥
- 超商工讀生疑遭搶匪砍斷掌 警封鎖現場緝凶
- 《九品芝麻官》烈火奶奶 肺部衰竭今晨病逝
- 她，也面斥國發會…
- 修正關中版本 國民黨團將提對案
- 藍營布局2018縣市長 傳周錫瑋等人都在名單內
- 不止台中柳川 全台將投630億改造43河親水空間
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOFA to ‘negotiate’ with US on Diaoyutai remarks
- 〈徵文啟事〉家長很脫線
- 開黃腔邀學生的媽愛愛 男老師判刑5月
- 比強國還強的可描述天氣現象？這鄉空品測站一進駐馬上現形
- 僑外生留台評點制薪資訂下限生變
- 台啤「出外一條龍」 港都2連勝
- 小檔案》辛炳隆
- 篩選倍率小檔案
- 五木寬年唱200場 靠演唱會健身
- 川普尋求解凍移民禁令受挫 待司法對決
- 台灣攝影史首次 綜藝團系列完結篇問世
- 試委不滿年改案 3月送立院仍有變數
- 萌犬遭棄養 正妹所長PO網求援
- 藍鈞天迷醉黑森林 偷嗑酒釀櫻桃
- 國產SUV小改款-1
- 體育署長「浮出檯面」 傳林德福接任
- NFL超級盃獵鷹鬥愛國者 矛盾對決
- 許厝童尿液檢驗 國健署明開會解讀
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MND overhaul to boost morale
- 同穿一條表演褲 同闖LamiGirls決選
- 《自由廣場》請延長台灣燈會展期
- 教練父親穩軍心 雙詹台灣女網賽連霸
- 考國文寫英文研議給分 李茂生：英文比較高尚?
- 士官有福了 國防部將加薪、提高位階
- 《自由廣場》自願被綁架
- 〈戀愛翹翹板〉愛上單親媽媽論婚嫁 女友卻對再婚沒信心
- 政策轉向 川普改追求弱勢美元？
- 河岸／熱風 － 記憶一個時代
- 台灣、中國軍艦同名 至少四艘
- 試試青春肉體…開黃腔誘人妻 男老師無罪變有罪
- 《鄰居訝異》這家人平常都好好的
- 法總統候選人 競搭川普便車
- 持手機打老婦 婦人店面遭不明人士噴漆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉蓄水率不到七成 石門水庫水情稍緊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分