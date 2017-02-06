〈北部〉8公里「買一送一」 台一線26線公車今開跑
市民卡搭乘 最高收費上限60元
〔記者陳昀／桃園報導〕市府交通局實施市區公車「買一送一」乘車優惠，今天起在省道台一線龜山區到楊梅區的廿六條路線試辦，持桃園市民卡搭乘特定路線公車，第一趟按規定的票價、里程付費，第二趟的前八公里免費，超過八公里仍正常計費，每趟次的最高收費上限六十元，預計四月一日起擴大到全市所有的公車路線。
今天起在台一線試辦的廿六條公車路線有：「1、1甲、BR、101、107、110、116、122、127、129、139、151、152、167、168、188、301、601、5009、5017、5078、5118、5623、5624、5651、5654」。
市長鄭文燦指出，市區公車採里程計費，基本里程八公里內的票價都是十八元，超過後按每公里二．五八元計費、最高上限六十元，所謂「買一送一」是持市民卡搭公車，第一趟照常付費、第二趟由市府補助基本票價十八元（半票九元），逾八公里仍須付費，要享有第二趟的乘車優惠必須「持市民卡」且「下車再搭」。
不限同班次、時間 都享有優惠
交通局說，已取消原本「一小時內必須轉乘」的規定，只要搭過一趟，無論經過幾天再搭車都可享有優惠，也不限同班次，八公里一到就下車轉乘其他班車也可以。
4月起擴及全市 改依里程計費
交通局表示，以往桃園的公車分為公路客運、市區公車，公路客運由公路總局管理、採里程計價，市區公車由市府交通局管理、採區段票價，收費標準不一造成民眾困擾，公路總局去年底將九十八條公路客運路線交由市府統一管理後，市府隨即整合，四月起正式實施「買一送一」並擴及全市各路線，也全面改依里程計費。
鄭文燦指出，目前的桃園市公車搭乘率不到十五％，為了鼓勵市民踴躍搭乘、擴大公共運輸量，除了市府推動票價補貼，客運業者去年也淘汰九十輛老舊車輛，今年將引進八十八輛低底盤公車，提高乘車品質。
他說，為了改善台鐵桃園、中壢車站的周邊交通，將調整客運總站位置，並設置「智慧型站牌」及「公車候車亭」，桃園區復興路上的客運總站，將統一整併至三民路、萬壽路口的桃園巨蛋前方；中壢車站周邊的客運總站，調整到延平路中壢警察局日式宿舍前。交通局也將整併公車路網，初期先檢討龍岡路、中豐路、介壽路、春日路和台一線五大主要路線，未來分階段執行。
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標題：〈北部〉8公里「買一送一」 台一線26線公車今開跑
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