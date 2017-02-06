| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉8公里「買一送一」 台一線26線公車今開跑

2017-02-06

市民卡搭乘 最高收費上限60元

〔記者陳昀／桃園報導〕市府交通局實施市區公車「買一送一」乘車優惠，今天起在省道台一線龜山區到楊梅區的廿六條路線試辦，持桃園市民卡搭乘特定路線公車，第一趟按規定的票價、里程付費，第二趟的前八公里免費，超過八公里仍正常計費，每趟次的最高收費上限六十元，預計四月一日起擴大到全市所有的公車路線。

今天起在台一線試辦的廿六條公車路線有：「1、1甲、BR、101、107、110、116、122、127、129、139、151、152、167、168、188、301、601、5009、5017、5078、5118、5623、5624、5651、5654」。

市長鄭文燦指出，市區公車採里程計費，基本里程八公里內的票價都是十八元，超過後按每公里二．五八元計費、最高上限六十元，所謂「買一送一」是持市民卡搭公車，第一趟照常付費、第二趟由市府補助基本票價十八元（半票九元），逾八公里仍須付費，要享有第二趟的乘車優惠必須「持市民卡」且「下車再搭」。

不限同班次、時間 都享有優惠

交通局說，已取消原本「一小時內必須轉乘」的規定，只要搭過一趟，無論經過幾天再搭車都可享有優惠，也不限同班次，八公里一到就下車轉乘其他班車也可以。

4月起擴及全市 改依里程計費

交通局表示，以往桃園的公車分為公路客運、市區公車，公路客運由公路總局管理、採里程計價，市區公車由市府交通局管理、採區段票價，收費標準不一造成民眾困擾，公路總局去年底將九十八條公路客運路線交由市府統一管理後，市府隨即整合，四月起正式實施「買一送一」並擴及全市各路線，也全面改依里程計費。

鄭文燦指出，目前的桃園市公車搭乘率不到十五％，為了鼓勵市民踴躍搭乘、擴大公共運輸量，除了市府推動票價補貼，客運業者去年也淘汰九十輛老舊車輛，今年將引進八十八輛低底盤公車，提高乘車品質。

他說，為了改善台鐵桃園、中壢車站的周邊交通，將調整客運總站位置，並設置「智慧型站牌」及「公車候車亭」，桃園區復興路上的客運總站，將統一整併至三民路、萬壽路口的桃園巨蛋前方；中壢車站周邊的客運總站，調整到延平路中壢警察局日式宿舍前。交通局也將整併公車路網，初期先檢討龍岡路、中豐路、介壽路、春日路和台一線五大主要路線，未來分階段執行。

廣告
  • 市府推出市區公車「買一送一」優惠，持市民卡搭乘台1線26條路線，第一趟原價、第二趟前8公里免費，今天開始實施。（記者陳昀攝）

    市府推出市區公車「買一送一」優惠，持市民卡搭乘台1線26條路線，第一趟原價、第二趟前8公里免費，今天開始實施。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
捷運綠線機電、土木擬拆標 挨批走回頭路

總工程費高達七二三億元的桃園市綠線捷運，市府正在研議將機電、土木分開招標的可行性，土木標案因為涉及技術層面並不相同，也可能再細分成四到五個標案；對此，市議會國民黨團書記長徐玉樹質疑，綠線捷運原本採取統…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：〈北部〉8公里「買一送一」 台一線26線公車今開跑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.