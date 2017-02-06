〈中部〉公園啟用才3月 水泥地碎石脫落
2017-02-06
〔記者陳建志／大里報導〕大里區瑞城公墓遷葬後，市府去年斥資一千六百萬進行綠美化，闢設步道、籃球場和沙坑等設施，不過啟用至今才三個多月，包括公園的水泥廣場和水泥步道都出現碎石脫落的狀況，民眾一不小心就會跌倒受傷，瑞城里長蔡昭奮質疑工程品質有問題，才會使用沒幾個月就出現如此離譜的狀況，希望市府趕緊補救。
大里美村路旁，面積約二．一公頃的瑞城公墓，市府推動遷葬後，去年年初斥資一千六百萬進行綠美化，除種植草皮、樹木，並闢設廣場、步道、籃球場和兒童遊戲沙坑，並有景觀燈和球場照明等設施，去年年底完工開放後，讓附近景觀大幅改善。
有人摔傷 里長質疑工程品質不良
蔡昭奮表示，綠美化後吸引不少民眾到這裡散步、運動，不過公園前方的水泥地廣場，還有公園內的水泥步道，啟用至今才三、四個月，就出現碎石嚴重脫落的狀況，不但民眾抱怨連連，有人還因此摔傷，質疑工程品質不良，才會出現如此離譜狀況，要求市府快補救。
建設局：將設車阻禁止汽機車駛入輾壓
市府建設局公園管理科張以欣科長表示，獲報後到場察看，發現禁止車輛駛入的水泥廣場，遭汽車駛入當成停車場，因車輪輾壓才會造成水泥廣場碎石脫落，將會儘快設置車阻禁止車輛駛入。至於公園內的步道也出現碎石脫落狀況，因工程仍在保固期內，會請承包商儘快修復。
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