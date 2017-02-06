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同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網
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〈中部〉神岡活動中心啟用 綠建築有特色

2017-02-06

〔記者李忠憲／台中報導〕神岡區神岡里、山皮里原有的活動中心，因地目與建物不符，爭議多年，加上房屋老舊，無法改建外，更因安全疑慮在一○三年拆除。在鄉親期盼，加上民意代表奔走及市府配合下，讓全新的神岡、山皮里聯合活動中心昨日順利啟用。市長林佳龍等人親自揭牌，盼望這座綠建築成為當地典範。

林佳龍昨日上午參加神岡區神岡里、山皮里聯合活動中心落成啟用儀式，市議員張立傑、羅永珍及民政局長蔡世寅、環保局長白智榮及當地里長和鄉親，都到場見證期盼已久的活動中心啟用。

林佳龍說，這座聯合活動中心耗資一千三百多萬元，另編列一百萬元充實內部設施。建築採低碳綠建築，將雨水收集循環再運用，一、二樓設置花台，頂樓並設置城市愛心農園，除可有效節能減碳，還能將收成的無毒愛心蔬菜分贈弱勢做公益，將可成為該區綠建築典範。

他也感謝在地市議員不分黨派，支持地方建設，並謝謝立委洪慈庸為活動中心向企業爭取健身設備，造福在地里民。

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  • 市長林佳龍等人參加神岡區神岡里、山皮里聯合活動中心落成啟用。（記者李忠憲攝）

    市長林佳龍等人參加神岡區神岡里、山皮里聯合活動中心落成啟用。（記者李忠憲攝）

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