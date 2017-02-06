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同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網
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〈中部〉捷運綠線高架化 6個土開站

2017-02-06

〔記者蘇金鳳、黃鐘山／台中報導〕捷運綠線共設十八站，包括一般站十一站、辦理土地開發有六站、一站兼具「備援行控中心」；多名市議員對電聯車已運抵表示欣喜，認為是台中市大眾運輸系統邁入新里程碑，但呼籲儘早達成捷運路網，整個效應才會出現。

捷運綠線全長十六．七一公里，共有十八站，起站為北屯總站，終點站為台中高鐵站，除起站及終點站為地面車站，其餘十六站皆是高架。

台中捷運工程處長黃國書說，中捷是高架化，因此一般站體出入口只有一個，而且都興建如天橋的聯通道來連接，因此有十一站的出入口多以公有地為優先，若站體附近無公有地，只能徵收私有地做為出入口。

中捷規劃G5、G6、G8、G8A、G9、G11六站為土地開發站，G5在天津路旁、G6位在崇德路、G8河南路、G8A櫻花路、G9台灣大道、G11五權西路。黃國書表示，這六個土開站，中捷處會先蓋好站體，再公開招標，要興建何種建築物，由建商決定後，再由市府審核。

市議員陳淑華建議市府，捷運綠線高架化，應注意可能如機捷一樣會產生的噪音問題，在試運轉前就要改善。

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