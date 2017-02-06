〈中部〉中捷綠線首列電聯車來囉 12日遊行市區

2017-02-06

預計107年試運轉

〔記者張軒哲、黃鐘山／台中報導〕台中捷運時代來臨！在民眾期盼下，台中捷運首輛電聯車五日由日本運抵台中港，綠色飾條車身頗具現代感（見圖，記者張軒哲攝），十二日將舉辦電聯車遊行活動，並於沿線大新、四維國小停留開放民眾參觀。市府指出，中捷綠線預計一○七年全線試運轉、一○九年全線通車，每列電聯車造價一．八七億元。

電聯車昨由日本神戶運抵台中港十四號碼頭，並舉行到港啟動儀式，台中市長林佳龍與高鐵局長胡湘麟、台北市捷運局長張澤雄、立委林靜儀、市議員何文海、劉淑蘭、顏莉敏、楊典忠、吳敏濟、尤碧鈴等人見證歷史一刻。林佳龍說，電聯車抵達台中港是捷運綠線一個重大里程碑，代表台中將進入捷運時代，另一條捷運藍線也通過交通部審查，這兩條將架構起大台中最主要的軌道運輸。

林佳龍說，捷運綠線共採購十八列電聯車，有九列電聯車於日本川崎重工兵庫工場組裝，另外九列由日方委託台灣車輛公司於新竹組裝，將有助於落實國車國造，未來車輛維修可就近在台灣完成，也可降低成本。

交通局長王義川表示，綠線每列車由兩節車廂組成，每節車廂可載運兩百多名乘客，一列車可載送五三六名乘客。捷運綠線採無人自動駕駛，台中電聯車採鋼軌無縫浮動式道床，產生的噪音較低，每列電聯車造價一．八七億元，比台北文湖線及機捷低，僅高於高捷。

電聯車運抵台中港後，還要停留港區進行報關作業，十二日電聯車市區遊行活動，將沿中二路、向上路、五權西路、文心路、北屯路及松竹路運抵北屯機廠，並將於捷運沿線的大新國小及四維國小停留開放參觀，讓民眾近距離參觀電聯車，並合影留念。