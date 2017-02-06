〈中部〉中台灣元宵燈會 雙主燈點燈

2017-02-06

台中公園、清水港藝中心 12米高鳳、凰亮眼

〔記者蘇金鳳、張軒哲、李忠憲／台中報導〕台中市元宵燈會分三路展開，觀光局主辦的「二○一七中台灣元宵燈會」，分別在台中公園及清水港區藝術中心登場，新聞局主辦的「二○一七豐慶燈景賀新年—花都山城亮藝點」在葫蘆墩公園舉行，昨晚正式點燈，總共吸引十三萬人次賞燈，高於去年的十萬人次。

市長林佳龍昨晚先後到葫蘆墩公園、台中公園點燈，副市長林陵三則到清水港區藝術中心點燈。

林佳龍表示，今年中台灣是雙主燈，台中公園及港區藝術中心各一個主燈，十二米高，一鳳一凰，台中的燈會剛好跟雲林的台灣燈會相輝映，帶動了中台灣的觀光。

原考量豐原葫蘆墩公園在進行花博工程，未設定舉辦燈會，後發現有空檔時間，特別由新聞局耗資四百萬元，舉辦這活動為市民「加菜」，並邀請主持五二○總統就職大典爆紅的「客家妹」陳明珠主持。

晚上七點至十點 每個整點有主燈秀

台中公園、港區藝術中心的主燈秀從晚上七點開始至十點，每個整點登場，前者昨晚七點由林佳龍主持點燈儀式，主燈結合聲光科技的動態表演，比前天的試燈表演更為精彩，很多前晚來看試燈的民眾都說，昨晚的燈光秀更絢爛。

主燈搭配主題音樂開場，三百六十度旋轉，主燈下方的山櫻花及海浪也會跟著上下移動，且不時飄出花香煙霧，站在燈下的民眾聞到花香，有人說好像是夜來香，有人則說像芳香劑。兩區都有鳳凰舞者，台中公園的舞者會隨著主燈三百六十度旋轉，而清水港區藝術中心的舞者更營造出夜燈水影浪漫氛圍。

豐原燈會定調為特色燈會，與傳統燈會不同，特別邀請李明道、陳永基與周育潤等國際設計大師，設計「台灣寶島日日春」、「鏡花水月」花燈道與「安雞樂業」燈屋等大型互動燈藝裝置。