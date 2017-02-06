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〈中部〉玉皇大帝聖誕 信徒鑽轎腳祈福

2017-02-06

〔記者佟振國／草屯報導〕昨天農曆大年初九天公生，南投縣草屯鎮雙叉港玉皇宮舉辦天公生文化節活動，有在地藝文團體接力演出，廟方也安排鑽轎腳、點龍炮祈福慧等傳統活動，來自全台各地的天公義子也回娘家為天公祝壽，活動從前天深夜持續到昨晚，熱鬧滾滾。

昨天是玉皇大帝聖誕，也是傳統的天公生，前晚子時起，許多信徒即在自家門口或神明廳擺設香案祭拜天公，供奉玉皇大帝的草屯鎮玉皇宮，先恭迎天公、遶境祈福。

上午廟方也舉行一系列的天公生文化節活動，除了在地藝文社團演出，廟前廣場則有「鑽轎腳」，眾人扶老攜幼輪流爬過神轎，祈求福慧平安，還有上午、下午及晚間各一場的點龍炮儀式，高吊空中的龍炮藏玄機，炸開後裡面的獎品兌換券從天而降，吸引民眾爭搶。

兒時由家長拜請天公做義子的信眾，昨天也回到玉皇宮。

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