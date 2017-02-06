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〈中部〉元清觀拜天公 以糧代金助弱勢

2017-02-06

〔記者張聰秋／彰化報導〕正月初九「天公生」，供奉玉皇大帝的彰化市元清觀，從前晚子時（深夜十一時）開始湧進信徒，人潮從深夜延續到白天再到晚上，廟方為信徒準備的平安麵線和湯圓，出菜就「秒殺」快速見鍋底，發放六千份壽桃和五百份紫色花椰菜，同樣出現索取人龍，廟方鼓勵信徒「以糧代金」減少燒金紙，改拜並捐出平安米助弱勢。

俗稱「天公壇」的元清觀，公所比照往例封街以利信徒參拜，彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富、彰化縣議會副議長許原龍等人循古禮共同參與主祭，完成玉皇大帝的祝壽儀式。

民眾排隊排了半個多小時終於領到有玉皇大帝加持的壽桃，還有限量的紫色、金色的花椰菜，以及芥蘭菜、茴香等青菜，代表廟方祝福信徒「紫氣東來，金雞鳴瑞」。

今年祭拜「以糧代金」用平安米當供品，減少燃燒金紙，不少信徒拜完後平安米投入貼著「物資捐贈處」的大桶子，桶子一下放滿。

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