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〈中部〉大村早春葡萄 驚見「死花死果」

2017-02-06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大村鄉早春葡萄，最近進入開花結果期，卻有不少葡萄株出現開不出花和結不出果的「死花」、「死果」現象，果農懷疑去年霸王寒流及梅姬颱風造成的後遺症，專家建議果農，設法保持樹株的強健，「固本」很重要！

大村鄉昨舉辦農民節表揚大會，農民詢問葡萄成長情況熱絡，葡萄農賴國鎮說，死花、死果就沒收成，果農期望早春葡萄能夠豐收，才能彌補去年天災造成的損失，但「死花」、「死果」的現象，讓大家非常擔心。

台中區農改場助理研究員葉文彬博士認為，「死花、死果」確實是極端氣候的後遺症，此時農民最需要做的是保持樹株的強健，「固本」很重要，他建議此時可以使用「開根素」，將來枝椏長出葉片時，可以噴「葉肥」。

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  • 極端氣候造成葡萄「死花」、「死果」大增，農民擔心夏季葡萄又欠收。（記者顏宏駿攝）

    極端氣候造成葡萄「死花」、「死果」大增，農民擔心夏季葡萄又欠收。（記者顏宏駿攝）

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