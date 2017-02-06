〈中部〉垃圾＋踐踏 貓羅溪花海蒙羞

2017-02-06

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府配合南投燈會等活動，在貓羅溪沙洲設置繽紛美麗的花海，成為春節期間縣內熱門的遊憩拍照景點之一，惟部份民眾欠缺公德心，不但亂丟垃圾，為了拍照效果還踐踏花卉，縣府呼籲民眾不要走進花田中拍照，才能讓花海景觀維持最佳狀態，供其他遊客繼續觀賞。

南投縣政府從元月二十一日起在南投市農工商會展中心及國道三號高架橋下舉辦南投燈會、恐龍樂園及國際沙雕展三合一活動，為方便民眾不用開車，即能往返燈會與沙雕展兩個活動場地，特別在貓羅溪搭建一座兩百多公尺長的徒步便橋，串連兩個場地，並在靠近燈會這一邊的沙洲，規劃三點五公頃的花海，種植波斯菊等五顏六色的各式草花。

現場五彩繽紛的壯闊花海景觀，除排列成台灣圖樣與八卦茶園形狀，還搭配蝴蝶及心型相框等藝術造景，相當美麗浪漫，讓燈會等活動加分不少，縣府估計春節六天期間，參觀三合一活動民眾即達一百七十萬人次。

惟部份民眾欠缺公德心，隨手亂丟垃圾，使得貓羅溪堤岸邊坡及防汛道路常散落垃圾，更有民眾為求更好的拍照效果，無視花海現場設置的「種植養護區，請勿進入踐踏 」告示牌，走進花田中拍照，使得嬌弱的草花遭到踐踏、破壞。

縣府表示，已派員加強清理垃圾，也呼籲民眾發揮公德心，不要隨手丟棄垃圾，應以花海為背景拍照，不要走進花田中拍照，拍照時小心腳邊的草花，以免不慎踩踏，才能讓花海景觀維持最佳狀態。