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〈中部〉彰市燈會飆創意 「圍雞百顆」吸睛

2017-02-06

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年是雞年，各地花燈造型都跟生肖「雞」相關。

今年邁入第十一年的彰化市燈會，將展出雞年主燈和全國比賽獲獎的花燈，特別的是，有創作者追逐網路用語，取諧音出現「圍雞百顆」的造型花燈，也有取成語故事「聞雞起舞」意境，做出Q版的雞年花燈，花燈都還沒有點燈，就已吸引不少民眾前去取景拍照。

這個星期六（十一日）就是元宵節了，元宵節賞花燈是過年應景節目，由彰化市公所主辦，每年都吸引超過十萬人次的賞花燈人潮，成了行銷彰化觀光的一大特色。

彰化藝術館廣場前 主燈逾二層樓高

今年擺設在活動地點彰化藝術館廣場前的主燈「金雞鳳凰、和樂融融」，逾二層樓高，昨天，已大致完成架設工程，其他參展花燈陸續在這個星期完成，公所擬明天（七日）舉辦宣傳記者會，提前為活動暖身。

各式各樣的雞年花燈，走「花俏風」和「搞怪風」，除了一眼讓人看了就知道是公雞、母雞的寫實花燈外，更為突出的，擬人化造型「福到，搖滾到」的搖滾樂團花燈，三隻小雞各拿著麥克風、吉他和小鼓，身穿中國傳統服裝馬掛的「金雞報喜」花燈，更有穿著短裙子、腳踩雲層的可愛小雞。

最特別的，還有出自國中生創意，引用成語典故「聞雞起舞」，古人聽到雞叫即起床舞劍的花燈，茅草屋旁有公雞啼叫和手持寶劍的習武者，有幼兒園小朋友看了，好奇反問家長，「拿劍是要殺雞用的嗎？」童言童語令人莞爾。

另一個「圍雞百顆」的花燈，乍看霧煞煞，農田茅屋四周有母雞、小雞，以及尚未孵出小雞的雞蛋和金元寶，好像要表達「闔家歡」的意境，比照作品名稱「圍雞百顆」，才會聯想到，取自網路「維基百科」的諧音「圍雞百顆」，好比冷笑話的搞怪創意，吸引不少人一睹為快。

搞怪花燈集結人氣，造型萌萌的花燈，小朋友直呼「卡哇伊」，就連大人也被「龍貓」、「哆啦Ａ夢」、「小兵兵」，以及「憤怒鳥」深深吸引，紛紛用手機拍下留念。

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  • 充滿年味的記者雞年花燈。（記者張聰秋攝）

    充滿年味的記者雞年花燈。（記者張聰秋攝）

  • 引用中國成語典故「聞雞起舞」的花燈，茅草、小雞和拿劍練武的習武者。（記者張聰秋攝）

    引用中國成語典故「聞雞起舞」的花燈，茅草、小雞和拿劍練武的習武者。（記者張聰秋攝）

  • 搖滾樂團的金雞花燈。（記者張聰秋攝）

    搖滾樂團的金雞花燈。（記者張聰秋攝）

  • 「圍雞百顆」的花燈，農田茅屋四周有母雞、小雞，以及一堆尚未孵出小雞的雞蛋和金元寶。（記者張聰秋攝）

    「圍雞百顆」的花燈，農田茅屋四周有母雞、小雞，以及一堆尚未孵出小雞的雞蛋和金元寶。（記者張聰秋攝）

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