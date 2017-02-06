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〈中部〉李花盛開 梅山、阿里山白花朵朵

2017-02-06

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕今年受到暖冬影響，嘉義縣山區的李花近日才開花，梅山、阿里山鄉湧入賞花遊客，不少人以為滿山白色花朵是梅花，近看圓弧狀的花瓣，才發現原來是李花，紛紛拿出相機或手機拍下藍天與李花相輝映的美景。

嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勳說，去年九月因雨量增多，受氣候影響，導致阿里山公路樂野段的富士櫻在十月提早綻放，今年則因暖冬之故，梅花、李花開花期都較去年延後兩週。

梅山鄉瑞里村科仔林觀光果園主人邱芳全表示，果園面積一公頃，種植三百多株黃柑李，目前盛開五成，十日恐有寒流報到，紅肉李也將接續綻放，果園免費開放給民眾參觀，賞花期至二月底。阿里山鄉豐山村賓拉賞農場莊主簡天賞說，農場遍植的李花，已開滿了八成。

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  • 梅山鄉瑞里村的李花開滿整個山坡，花團錦簇相當漂亮。（記者曾迺強攝）

    梅山鄉瑞里村的李花開滿整個山坡，花團錦簇相當漂亮。（記者曾迺強攝）

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