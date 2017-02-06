〈中部〉搶救瀕危環頸雉 金雞年啟動
2017-02-06
記者蔡宗勳／專題報導
今年是農曆金雞年，曾是嘉南平原隨處可見的環頸雉（啼雞），卻因棲地遭嚴重破壞、農藥濫用或誤食毒餌等，族群迅速萎縮中。保育人士積極從事環頸雉觀察記錄工作，希望喚起公部門的正視，金雞年當作搶救元年，加快保護的腳步。
與帝雉、藍腹鷴並列台灣最美麗的三大雞
環頸雉與帝雉、藍腹鷴並列台灣最美麗的「三大雞」，由於環頸雉棲息在平原區，早年數量較多，未像帝雉、藍腹鷴被列入國寶級，但受人為威脅，環頸雉正逐步走上滅絕之途。
文史工作者呂炎坤表示，小時候常在甘蔗園附近看到啼雞，根本不覺得珍貴，即使後來看不到，也沒有放在心上，直到有一次經過台糖農場，被路旁乍現禽鳥的美麗身影給吸引，雖是驚鴻一瞥，但啼雞的美從此烙印在心上，找機會拍攝，卻一再空手而回。
俗稱啼雞 族群數量現已不及四百隻
呂炎坤請教保育人士，才得知啼雞族群數量已明顯減少，想看到都不容易，遑論拍照了，但他不氣餒，了解啼雞出沒習性後，到可能出現的地方守候，終於讓他拍到六隻，有了心得之後，進一步規劃遙控攝、錄影，希望完整記錄更多啼雞美姿。
義竹鄉和順國小校長張文良曾任職仁和、香林等山區國小，喜歡拍攝山區特有動物與風景，有長時間埋伏守候的經驗，他掌握到啼雞特性，包括其警覺性很高，一有風吹草動就閃避，且為了逃避野狗攻擊，可以長距離飛行，他曾看過飛了二百多公尺，張笑說「啼雞是很飛的雞」。 嘉義縣野鳥學會常務監事陳建樺持續觀察啼雞逾十年，發現其族群在嘉縣從數千隻逐年減少，估算現已不及四百隻，除了棲地遭破壞，老鼠毒餌也是啼雞的生存威脅，如果再不加緊保育，平地最美的「雞」恐將從嘉義消失。
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