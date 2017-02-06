〈中部〉東石先天宮大龜王 將破2萬台斤

2017-02-06

創廟百年來最高紀錄

〔記者林宜樟／東石報導〕嘉義縣東石鄉先天宮慶祝元宵節，每年舉辦「求乞大龜王」儀式，去年得主凱旋號海上公司負責人蔡勝興，今年還願的大龜王重達兩萬○一十八台斤，較去年多了一千一百二十台斤，創下先天宮創廟百年來，求乞大龜王儀式最高紀錄；這幾天蔡勝興公司的工作人員忙著準備白米，預計八日清晨七點送往先天宮，熱鬧可期。

廟方總幹事吳加發說，求乞大龜王得主，隔年還願要加碼，可加碼紅包或白米，前年大龜王重一萬八千八百八十八台斤，得主加碼十台斤，今年得主一次加碼一千一百二十台斤，為了要放超過兩萬台斤的大龜王，廟方準備的台車還需加寬才放得下。

900袋白米、鳳片糕組成

蔡勝興說，他在民國一百年第一次求得大龜王，當年入新厝，隔年還願，大龜王由白米組成還打了金牌，並請來陣頭表演，花了一百三十多萬元；去年再度求得大龜王，公司生意蒸蒸日上，還造了一艘新船；今年還願時決定加碼讓大龜王超過兩萬台斤，大龜王以二十台斤一包的白米袋及鳳片糕組成，光是白米袋就要八、九百包，歡迎各界來求乞。

13日求乞儀式

蔡勝興說，今年神明指示，從公司運送大龜王到先天宮時要隆重風光，因此請來各式陣頭、民俗表演，並準備免費海產粥，邀鄉親一同來逗熱鬧。廟方表示，大龜王八日運到先天宮後，十三日舉辦求乞儀式，由擲出最多聖筊者獲得，有興趣民眾可到先天宮報名參加。