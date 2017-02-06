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〈中部〉朴子配天宮御賜燈花 呈現地方特色

2017-02-06

〔記者林宜樟／朴子報導〕元宵節將屆，嘉義縣朴子配天宮御賜燈花傳承二百多年，今年「御賜燈花燦爛燈花裝置藝術」活動，在廟口前的光復路燈區登場，呈現朴子在地特色，吸引大批遊客來賞燈，提前感受元宵氣氛。

御賜燈花活動結合地方機關、學校及社團力量，將傳統的燈花融入現代藝術來佈置，例如朴子戶政所、衛生所等單位，將政策宣導融入燈花裝置，而嘉義縣議員姜梅紅服務處團隊則將朴子市空拍照放大輸出，讓民眾欣賞朴子市之美。

朴子市公所前方佈置的燈花裝置，有朴子水道配水塔等古蹟造景。

配天宮董事長黃清田說，十一日元宵節當天下午五點到晚上九點，「燈花媽遊樸城」踩街嘉年華，將有數十支隊伍進行創意踩街。

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  • 燈花裝置展現朴子市的在地特色。（記者林宜樟攝）

    燈花裝置展現朴子市的在地特色。（記者林宜樟攝）

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