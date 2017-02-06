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〈中部〉新住民燈區 親子彩繪「母親河」

2017-02-06

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣燈會首創新住民主題燈區，新住民家庭多對親子與雲林縣長李進勇、虎尾鎮長林文彬等人昨天前往新住民主題燈區，共同完成「母親河」的彩繪，象徵新住民文化在雲林落地生根、代代傳承。

李進勇表示，目前有超過五十萬名新住民在台灣生活，雲林縣府首創新住民主題燈區，除彰顯對新住民的認同及尊重，並希望新住民們在活動中不僅是遊客，更是燈會的主人。

新住民主題燈區將展現越南、印尼、泰國、菲律賓及柬埔寨等五個國家的主題花燈，燈區中的「母親河」總長度超過一百公尺，一脈相承著越南的湄公河、印尼的卡普阿斯河、泰國的湄南河、菲律賓的卡加延河、柬埔寨的湄公河，象徵著五個國家多元文化，河內畫有大大小小的魚，代表著新住民與台灣的民族血脈融合，川流不息。

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  • 二○一七台灣燈會全國首創的新住民主題燈區。（記者詹士弘攝）

    二○一七台灣燈會全國首創的新住民主題燈區。（記者詹士弘攝）

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標題：〈中部〉新住民燈區 親子彩繪「母親河」


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