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同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網
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〈中部〉中斷70多年 西螺埔心重現提火把傳統

2017-02-06

〔記者黃淑莉／雲林報導〕早年在雲林西螺埔心部落每年元宵節村民有「提火把」較勁的傳統，因燈籠量產後中斷七十多年，多位村民從地方耆老口述得知後，決定今年元宵節要重新找回及保留地方特有元宵提火把傳統。

八十歲前縣議員李日貴回憶小時候提火把景象指出，埔心早年分前、後庄，元宵節時前、後庄村民會有一方起頭，三、五人持火把衝進對方村庄高呼一聲「示威」，隔天另一村就有十多人持火把「回敬」，雙方你來我往持續好幾天。

李日貴表示，因為需要很多火把，每到元宵節埔心附近筍園的竹筍都被偷砍，筍園主人氣得抓狂，加上提火把往來過程兩庄村民常擦槍走火，當時轄區派出所一位張姓巡佐擔心村民鬧僵，出面協調，要求以後兩庄每戶只派一人持火把繞村，之後提火把傳統才逐漸消失。

包括縣議員李明哲、蕭凱升等村民聽完耆老們的口述後，覺得提火把是地方獨特的元宵節傳統活動，決定重新找回並加以保留；李明哲表示，火把要先製作，歡迎村民及外地民眾一起來參加，報名電話05-5867100。

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  • 雲林西螺埔心部落居民，要重新找回及保留地方元宵節提火把傳統活動。（記者黃淑莉翻攝）

    雲林西螺埔心部落居民，要重新找回及保留地方元宵節提火把傳統活動。（記者黃淑莉翻攝）

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