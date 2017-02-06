〈中部〉台灣燈會北港副燈魚躍龍門 明點燈
昨晚試燈 吸引許多民眾先睹為快
〔記者黃淑莉／北港報導〕台灣燈會今年在雲林，設有虎尾、北港兩大燈區，其中北港燈區將提早於明天晚上開燈，工作人員連續多日趕工昨晚試燈，吸引許多民眾搶先賞燈。
北港朝天宮在一九六五年舉辦第一屆元宵節花燈展，結合忠孝仁義、民間故事的傳統電動花燈，每年吸引許多民眾到北港「看花燈」，至今許多五十歲以上民眾談起北港花燈仍津津樂道。
北港鎮長張勝智表示，北港是台灣花燈原鄉，地方終於等到台灣燈會在雲林舉辦，縣府結合北港鎮各界、在地多位藝師，分別在北港觀光大橋、水道頭、北港中山路周邊巷弄打造三個主題燈區。
水道頭主題燈區有觀光局打造的今年台灣燈會副燈「魚躍龍門」，另外還有地方藝師結合北港宗教信仰，設計出媽祖出巡陣頭、報馬仔、虎爺吃炮、北港麻油及各式小吃攤位等花燈組，呈現北港三月迓媽祖的熱鬧情境。
北港觀光大橋主題燈區為朝天宮進香必經之路，橋的另一頭是朝天宮，設計以「百鳥朝鳳」為主題，橋上有上百隻鳥的造型花燈。
巷弄主題燈區則結合北港老街巷弄中的地景特色，設置有傳統電動花燈、藝閣花燈、復古燈籠，還有盆偶裝置藝術、在地歷史故事箱等，遊客漫步在巷弄中轉角都會有驚奇。
朝天宮打造光雕 北港燈區另一亮點
北港燈區還有一個亮點—朝天宮光雕，朝天宮董事長蔡咏鍀說，廟方斥資數百萬元邀請美國白宮、自由女神燈光大師周鍊打造，讓民眾看到朝天宮不一樣的風貌。
春節期間朝天宮香客絡繹不絕，三處主題燈區雖仍未全部設置完成，每天吸引許多民眾造訪，昨天白天各燈區工作人員進行最後檢視，晚上全區滿載試燈，點燈後的燈區令人驚艷，張勝智說，今天北港將全面整理環境，迎接來自各地的賞燈遊客。
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