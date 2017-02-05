〈南部〉霸王停車不繳費 台南市交通局將拖吊
2017-02-05
〔記者王捷／台南報導〕台南計次收費停車格去年四月上路，只要在計次停車收費路段停車，停車管理員就會夾上一張繳費單，不過有民眾不習慣繳停車費，任憑停車管理員夾單，機車後扶手、甚至後照鏡都夾了滿滿的繳費單，有警員看到以後謔稱是把繳費單當作包膜，交通局指出，三日已寄出通知單，文到後三天未移車、繳費，將請警方拖吊。
計次收費機車停車格一天僅廿元，且繳費便利，到便利超商繳費即可，但仍有民眾不願意繳費，尤其火車站周遭最嚴重；警方指出，這些機車不是贓車，所以這些夾滿繳費單的機車就是霸王車，長期占用停車格位，由於車輛停在機車格內，警方也無法依廢棄物清理法請環保局來拖走。
交通局回應，停車費的繳費期限是兩個月，不願繳停車費的「霸王車」約有廿輛，準時繳費的民眾有九十七．五％，有二．五％的民眾需要交通局催繳，目前欠費累積最多的是七千元，也就是說該車主從計次停車收費開始實施以來就未繳費。
交通局對霸王車問題將採取強制執行處分，會將車子拖到保管場，最後的手段就是拍賣機車來貼補停車費，不過欠下七千元停車費的霸王車，已逾半年未繳費，至今仍未實施強制執行處分，對此交通局回應，該局得知此狀況後，已對全市廿多輛霸王車公示送達，若未繳費改善，將拖往拖吊場管理。
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