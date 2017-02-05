| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉霸王停車不繳費 台南市交通局將拖吊

2017-02-05

〔記者王捷／台南報導〕台南計次收費停車格去年四月上路，只要在計次停車收費路段停車，停車管理員就會夾上一張繳費單，不過有民眾不習慣繳停車費，任憑停車管理員夾單，機車後扶手、甚至後照鏡都夾了滿滿的繳費單，有警員看到以後謔稱是把繳費單當作包膜，交通局指出，三日已寄出通知單，文到後三天未移車、繳費，將請警方拖吊。

計次收費機車停車格一天僅廿元，且繳費便利，到便利超商繳費即可，但仍有民眾不願意繳費，尤其火車站周遭最嚴重；警方指出，這些機車不是贓車，所以這些夾滿繳費單的機車就是霸王車，長期占用停車格位，由於車輛停在機車格內，警方也無法依廢棄物清理法請環保局來拖走。

交通局回應，停車費的繳費期限是兩個月，不願繳停車費的「霸王車」約有廿輛，準時繳費的民眾有九十七．五％，有二．五％的民眾需要交通局催繳，目前欠費累積最多的是七千元，也就是說該車主從計次停車收費開始實施以來就未繳費。

交通局對霸王車問題將採取強制執行處分，會將車子拖到保管場，最後的手段就是拍賣機車來貼補停車費，不過欠下七千元停車費的霸王車，已逾半年未繳費，至今仍未實施強制執行處分，對此交通局回應，該局得知此狀況後，已對全市廿多輛霸王車公示送達，若未繳費改善，將拖往拖吊場管理。

廣告
  • 計費停車格出現霸王車，車子前後夾滿繳費單，就是不繳。（記者王捷攝）

    計費停車格出現霸王車，車子前後夾滿繳費單，就是不繳。（記者王捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
疑詐團趁春節連假前夕 集體換身分證號

戶政：防詐騙 提議暫不受理…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：〈南部〉霸王停車不繳費 台南市交通局將拖吊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.