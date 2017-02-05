〈南部〉吳府三千歲降示 82歲老乩手將登釘刀梯
〔記者楊金城／台南報導〕天運不好？七股頂山代天府吳府三千歲降示舉辦登釘刀梯祭典以祈福護民，高齡八十二歲老乩手陳水上將在二月十二日上午十點登一百零八層釘刀梯，絕無僅有。
廿五年次的陳水上是第五次登釘刀梯，以此高齡很罕見，民國六十八年、七十二年、八十八年他曾在頂山代天府前登釘刀梯，八十多年也曾在代天府分靈宮廟登過一次釘刀梯，今年在代天府是第四次登釘刀梯，距上次八十八年登釘刀梯已是十八年前的事了。
陳水上登釘刀梯前沒有事先「特訓」練體力，他說，如是平常攀登高約三層樓高的釘刀梯，他有懼高症，根本不敢爬，但祭典大會開始後，有吳府三千歲護身，一點也不擔心有危險。
民俗大師廖大乙說，在台灣，道教舉辦登刀梯儀式，是因道士晉升道長（法師），登刀梯遙拜張天師取得認證，一方面也向信眾展示法力，頂山代天府為祈福消災解厄而舉辦登釘刀梯祭典儀式少見。
一般攀登一百零八層刀梯，每層都是刀梯，頂山代天府重建委員會主委吳國和說，釘刀梯是一層刀梯、一層釘有一百零八支鐵釘的釘梯組成，是斜坡式的釘刀梯，全長九丈八尺，高約四丈六尺，連同這次二月十二日登釘刀梯祭典大會，在任內辦過三次。
頂山代天府有二百多年歷史，主祀吳府三千歲和五府千歲，陳水上擔任吳府三千歲的乩手已有四十九年時間，第一次在代天府前登釘刀梯時才四十四歲，沒想到八十二歲時要登第四次，他說，這是吳王交代的神聖任務，願意接受挑戰。
代天府要辦登釘刀梯祭典，說來玄奇，吳國和說，一個半月前，陳水上在睡夢中聽到吳府三千歲指示，因天運（國運）不好，需辦登釘刀梯祈福以安民心，陳跑來告訴他，他半信半疑，且舉辦登釘刀梯耗費人力，他予以婉拒，隔日他和頂山代天府管理委員會主委鐘風騰、常務監事陳金山等人再找陳水上，還是決定不辦。
結果當晚吳國和在睡夢中聽到吳府三千歲指示農曆一月十三日到十六日辦登釘刀梯，醒來後他以為是錯覺，天亮後，陳水上再次接到神明指示跑來代天府直接講吳府三千歲降示在農曆一月十六日舉辦登釘刀梯祭典，他嚇了一跳，「那有這麼巧合」，眾人向吳府三千歲擲筊請示果然允筊，才決定舉辦第四次登釘刀梯祭典。
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標題：〈南部〉吳府三千歲降示 82歲老乩手將登釘刀梯
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