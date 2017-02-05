〈南部〉換證號潮 警方：疑為人頭戶

2017-02-05

〔記者王捷／台南報導〕會出現換證潮，警方認為，可能是詐騙集團的人頭帳戶想換證號重新申請人頭帳戶。

警方指出，詐騙集團騙得贓款後，要將贓款匯入一個人頭帳戶中，通常詐騙集團會四處找吸毒者、街友或急需用錢者的帳戶，做為人頭帳戶，警方接獲報案後，會請銀行將該帳戶做為警示帳戶，該警示帳戶的所有人，名下帳戶全數凍結。

但因春節連假，部分金融機構不會營業，加上戶政事務所為了便民，更換證號可能一個小時內就可以拿到新證件，這波換證號潮可能想趁春節時，金融聯合徵信中心未察覺前，先申請到銀行帳戶，再進行詐騙，所以大批人頭才會湧入戶政事務所換證號。

民俗專家王昆玉說，數字的確會影響命格，不過還是要與八字互相呼應，若不能換證號，八字、數字都不好，可以用改名來補充命格，或是做功德改變命格，也是一種方式。