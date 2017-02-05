| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉換證號潮 警方：疑為人頭戶

2017-02-05

〔記者王捷／台南報導〕會出現換證潮，警方認為，可能是詐騙集團的人頭帳戶想換證號重新申請人頭帳戶。

警方指出，詐騙集團騙得贓款後，要將贓款匯入一個人頭帳戶中，通常詐騙集團會四處找吸毒者、街友或急需用錢者的帳戶，做為人頭帳戶，警方接獲報案後，會請銀行將該帳戶做為警示帳戶，該警示帳戶的所有人，名下帳戶全數凍結。

但因春節連假，部分金融機構不會營業，加上戶政事務所為了便民，更換證號可能一個小時內就可以拿到新證件，這波換證號潮可能想趁春節時，金融聯合徵信中心未察覺前，先申請到銀行帳戶，再進行詐騙，所以大批人頭才會湧入戶政事務所換證號。

民俗專家王昆玉說，數字的確會影響命格，不過還是要與八字互相呼應，若不能換證號，八字、數字都不好，可以用改名來補充命格，或是做功德改變命格，也是一種方式。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
疑詐團趁春節連假前夕 集體換身分證號

戶政：防詐騙 提議暫不受理…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：〈南部〉換證號潮 警方：疑為人頭戶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.