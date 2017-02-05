〈南部〉疑詐團趁春節連假前夕 集體換身分證號
2017-02-05
戶政：防詐騙 提議暫不受理
〔記者王捷／台南報導〕過去身分證號若有不雅諧音如87、9487、7788等，只要經戶政事務所主任核准，都可以重新申請證號，不過，台南最近疑似出現集體更換身分證號一事，警方認為這是詐騙集團趁著春節連假前夕，請遭警示帳戶的人頭換證號，重新申請身分證號用來騙錢，因此戶政主管會議時，有戶政事務所主任提議，暫時不做更換證號，防範詐騙集團。
部分換證人是街友 回報內政部
今年農曆年前，台南各戶政事務所出現更換身分證號潮，會出現換證潮，警方認為，是因急著趕申請銀行帳戶做為詐欺人頭戶。
安南區戶政事務所主任李忠祐說，這些換證的人有部分是街友，他還發現陸續約有十多人一起搭車來換證號，覺得很可疑，他懷疑幕後有集團控制，也將這個狀況回報給內政部。
北區戶政事務所主任楊國忠說，他跟幾位戶政主任聊到換證號一事，發現各區都有換證號潮，他起初以為是不雅諧音，例如9487、7788的網路流行用語，但這批要換證號的民眾換證理由差不多，都稱是因為數字影響運氣，說不定全國各地都有類似情況。
楊國忠在主管會議時提起，換證號與申請人頭帳戶的關聯，近期盡量不讓民眾換證號，避免這部分人換證號後拿新證號開設人頭帳戶。
李忠祐說，之前想換證號民眾，臨櫃人員會觀察民眾表情、態度，看民眾換證號時是否會言詞閃爍，建議司法、警政單位也能開課，傳授臨櫃人員察言觀色技巧，換證由於心證空間很高，對於「不雅諧音」目前只有證號尾數4及證號有三個4才符合更換證號條件，建議內政部應該要增列出不雅諧音證號的更換標準。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
南部‧本日最多瀏覽
疑詐團趁春節連假前夕 集體換身分證號
戶政：防詐騙 提議暫不受理…
網友回應
熱門新聞
- 台北燈節開幕 西門町萬片紙花如下雪
- 美國務院開放有效簽證持有人入境
- 赴中當心 男染H7N9昏迷
- 2/4大福彩頭獎摃龜
- 徒手拔穿胸鋼筋？竟是獵槍射傷
- 阿妹未來小叔 狂操戰鬥肌 不敢出賣老哥
- 姊妹「詹」是厲害 逆轉中國今拚后
- 大賀兄弟討好快樂寶拉 夜市狂射
- 焦點評論》兩個內舉
- 賞花燈碎玻璃卻從天而降 學生肇禍兩人送醫
- 獨家》養母狠心推火坑 養女獲判免扶養
- 利比亞海岸防衛隊攔截1131非法移民
- 《健康聚寶盆》老來常社交活動 可延緩機能退化
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 花蓮鋼筋刺穿胸案逆轉 原來是被獵槍所傷
- 自由廣場》科技部需要科學精神
- 新人新政／勞動部長林美珠 為國家捨小我願跳火坑
- 大支發饒舌英雄帖-熱狗 玖壹壹南北尬球
- 主題日魔咒輪金酒 台銀止9連敗
- 持續性夜咳 檢查有無肺積水
- HBL今起戰7天 拚登小巨蛋
- 謝哲青瘋扭蛋 貞子亂鬥伽椰子最Q
- 《中英對照讀新聞》Problems abound as ’Pokemon Go’ craze grips Korea 「精靈寶可夢Go」風靡南韓致問題叢生
- 〈徵文大拼盤〉Line之害群之馬
- 姚明球衣退役 火箭毀他心願
- 陳冠宇隨羅德春訓 經典用球不離手
- 台塑石化︰週一汽、柴油調漲0.1元
- 邰正宵拙手做早餐 最愛這道菜
- 新人新政／衛福部長陳時中 善用力量發揮最高功能
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tour bus crash hurts 22, mostly Chinese tourists
- 經典賽影響賽季? 力猛回答有點酸
- 嚇!鐵捲門鎖喉 29歲男仰躺亡
- 人生作業簿 失憶之痛
- 啟示錄 你的名字是？
- 林明禎大馬穿旗袍性感走春
- 新戰機籌獲困難 軍方擬增飛彈補強
- 神話19年感情不墜 解扣擦邊敏感帶
- 「被失蹤」肖建華 可與家人、企業聯繫
- 回應林濁水沈富雄》陳建仁籲提年改具體可行方案
- 川普新政 高碩泰盼強化台美經貿關係
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉疑詐團趁春節連假前夕 集體換身分證號
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分