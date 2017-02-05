| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉疑詐團趁春節連假前夕 集體換身分證號

2017-02-05

戶政：防詐騙 提議暫不受理

〔記者王捷／台南報導〕過去身分證號若有不雅諧音如87、9487、7788等，只要經戶政事務所主任核准，都可以重新申請證號，不過，台南最近疑似出現集體更換身分證號一事，警方認為這是詐騙集團趁著春節連假前夕，請遭警示帳戶的人頭換證號，重新申請身分證號用來騙錢，因此戶政主管會議時，有戶政事務所主任提議，暫時不做更換證號，防範詐騙集團。

部分換證人是街友 回報內政部

今年農曆年前，台南各戶政事務所出現更換身分證號潮，會出現換證潮，警方認為，是因急著趕申請銀行帳戶做為詐欺人頭戶。

安南區戶政事務所主任李忠祐說，這些換證的人有部分是街友，他還發現陸續約有十多人一起搭車來換證號，覺得很可疑，他懷疑幕後有集團控制，也將這個狀況回報給內政部。

北區戶政事務所主任楊國忠說，他跟幾位戶政主任聊到換證號一事，發現各區都有換證號潮，他起初以為是不雅諧音，例如9487、7788的網路流行用語，但這批要換證號的民眾換證理由差不多，都稱是因為數字影響運氣，說不定全國各地都有類似情況。

楊國忠在主管會議時提起，換證號與申請人頭帳戶的關聯，近期盡量不讓民眾換證號，避免這部分人換證號後拿新證號開設人頭帳戶。

李忠祐說，之前想換證號民眾，臨櫃人員會觀察民眾表情、態度，看民眾換證號時是否會言詞閃爍，建議司法、警政單位也能開課，傳授臨櫃人員察言觀色技巧，換證由於心證空間很高，對於「不雅諧音」目前只有證號尾數4及證號有三個4才符合更換證號條件，建議內政部應該要增列出不雅諧音證號的更換標準。

廣告
  • 由於詐騙集團猖獗的關係，戶政事務所已盡量不更換「不雅諧音」的身分證字號。 （記者王捷攝）

    由於詐騙集團猖獗的關係，戶政事務所已盡量不更換「不雅諧音」的身分證字號。 （記者王捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
疑詐團趁春節連假前夕 集體換身分證號

戶政：防詐騙 提議暫不受理…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：〈南部〉疑詐團趁春節連假前夕 集體換身分證號


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.