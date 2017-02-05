〈南部〉疑詐團趁春節連假前夕 集體換身分證號

2017-02-05

戶政：防詐騙 提議暫不受理

〔記者王捷／台南報導〕過去身分證號若有不雅諧音如87、9487、7788等，只要經戶政事務所主任核准，都可以重新申請證號，不過，台南最近疑似出現集體更換身分證號一事，警方認為這是詐騙集團趁著春節連假前夕，請遭警示帳戶的人頭換證號，重新申請身分證號用來騙錢，因此戶政主管會議時，有戶政事務所主任提議，暫時不做更換證號，防範詐騙集團。

部分換證人是街友 回報內政部

今年農曆年前，台南各戶政事務所出現更換身分證號潮，會出現換證潮，警方認為，是因急著趕申請銀行帳戶做為詐欺人頭戶。

安南區戶政事務所主任李忠祐說，這些換證的人有部分是街友，他還發現陸續約有十多人一起搭車來換證號，覺得很可疑，他懷疑幕後有集團控制，也將這個狀況回報給內政部。

北區戶政事務所主任楊國忠說，他跟幾位戶政主任聊到換證號一事，發現各區都有換證號潮，他起初以為是不雅諧音，例如9487、7788的網路流行用語，但這批要換證號的民眾換證理由差不多，都稱是因為數字影響運氣，說不定全國各地都有類似情況。

楊國忠在主管會議時提起，換證號與申請人頭帳戶的關聯，近期盡量不讓民眾換證號，避免這部分人換證號後拿新證號開設人頭帳戶。

李忠祐說，之前想換證號民眾，臨櫃人員會觀察民眾表情、態度，看民眾換證號時是否會言詞閃爍，建議司法、警政單位也能開課，傳授臨櫃人員察言觀色技巧，換證由於心證空間很高，對於「不雅諧音」目前只有證號尾數4及證號有三個4才符合更換證號條件，建議內政部應該要增列出不雅諧音證號的更換標準。