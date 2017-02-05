〈南部〉重現迎春禮祭典 賴清德鞭春牛
2017-02-05
〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了重現中斷百餘年的府城「迎春禮」，南市文化局、鹿耳門聖母廟合辦「丁酉年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」系列活動，昨天在東門城依古禮迎春祭典，隨後踩街隊伍遊行市區到葉石濤文學館前廣場舉行祭芒神、鞭春牛儀式，由市長賴清德鞭三鞭，祈求新的一年風調雨順、國泰民安，芒神及春牛迎回聖母廟，直到元宵夜，廟方舉辦迎春牛、鞭春牛，再由賴清德續鞭九鞭後，開放信徒搶春牛。
賴清德：祈求台南平安
賴清德表示，迎春禮是台灣府城重要傳統禮俗活動，今年重現舉辦是時機到了，因為台南是開台首府，迎春禮亦是其他縣市皆無，具有代表性儀式與文化活動，而且台南縣市已合併，農業仍是經濟命脈，這個重視農業、勸農、祈求風調雨順儀式，亦象徵大台南物產豐饒，加上去年地震重大影響，在地震第二年的過年期間舉辦迎春禮，可以帶來喜氣與祝福，祈求台南平平安安。
在儀式結束後，賴清德也發放由聖母廟加持過的二百份香火福袋，民眾大排長龍索取，場面熱烈。
文化局表示，委由文史專家學者於一○二年啟動台灣府城迎春禮民俗活動調查研究，審慎確認古禮由來及禮俗規範，歷經多次籌備會議規劃討論後，終於在今年首度復辦，同時與保存迎春活動的土城正統鹿耳門聖母廟合作舉辦，除依循古禮外，也結合廟方多元創新活動，展現迎春嘉年華的熱鬧喜氣。
踩街活動也邀請西港區東竹林保安宮牛犁歌陣、安南區公親寮清水寺天子門生、麻豆區南勢里保安宮十二婆姐陣等多達十八個在地藝陣共襄盛舉。葉石濤文學廣場推出春日農夫市集，現場展售各區特色農產品，吸引許多民眾參與，也增添古都年節熱鬧氣息。
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