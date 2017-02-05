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〈南部〉民眾帶狗入超市 嗅聞火鍋料

2017-02-05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕走平民路線的全國連鎖超市，遭消費者爆料民眾帶狗入內，還舔食放在開放架上的火鍋料，擔心下一位不知情的消費者買回家吃下肚；針對消費者質疑，超市證實確有其事，但狗兒僅是嗅聞，同時事後超市將所有火鍋料都丟棄。

位在馬公北辰市場鬧區的超市，平日生意就車水馬龍，春節期間更是人潮不斷，有消費者前往購物，卻發現有民眾攜帶一條黑狗進入，並放任黑狗四處遊蕩，在一樓食物開放區內，看到黑狗舔食火鍋料，擔心不知情的民眾買回家，吃下肚恐將拉肚子，因此在澎湖大網聚臉書社團PO文，並提醒店家注意管制。

根據記者實地前往查證，店員證實鄰近住戶有一名男子養了一大兩小的狗兒，時常帶來店中，雖然屢次勸阻，但都遭該男子大小聲，並向總公司客訴服務態度不佳，店外玻璃門有張貼禁帶寵物入內標語，但男子都視若無睹，前日下午三時許，又帶黑狗入店消費，監視器看到狗兒僅嗅聞，並未舔食。

雖然狗兒未舔食，但因擔心消費者觀感不佳，超市已將當日所有火鍋料下架，並丟棄至廚餘桶，自行吸收相關損失；至於帶狗入內消費的民眾，除加強勸說外，若不願遵守規定，將動用警察權驅趕，並列入不受歡迎人物，希望轉往其他店家消費，以維護其他消費者的權益。

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  • 超市開放式貨架，火鍋料卻遭到狗兒嗅聞。 （記者劉禹慶攝）

    超市開放式貨架，火鍋料卻遭到狗兒嗅聞。 （記者劉禹慶攝）

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