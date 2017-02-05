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〈南部〉大港花火第二場 煙火秀人潮爆滿

2017-02-05

〔記者王榮祥／高雄報導〕「大港花火」昨晚在西子灣旁上演第二場，雖然春節已過，各觀賞熱區照樣吸引爆滿人潮，精彩的煙火秀也沒讓大家失望，現場驚呼連連，最終場在二月十一日，前兩場沒看到的朋友請把握。

今年首度推出全台唯一結合山、海、河美景的「大港花火」，堪稱今年高雄燈會超大亮點，也成功拉抬燈會人氣。

高市觀光局說明，大港花火運用西子灣及旗津之間，兩條各千米的防波堤佈彈，在出海口、海灘旁施放煙火，是全台第一次嘗試。

煙火內容包括紅蓮燈煙火、牡丹花煙火、十字錦冠環、水母煙火、3D燈籠、彩色流星等，各式煙火在海面上綻放，在高雄港外交織出獨特景致。

首場與昨第二場均吸引爆滿民眾，絕大多數選在西子灣、旗津燈塔周遭觀賞，也有人選擇鄰近西子灣的制高點、或是民宅與大樓的頂樓，不同角度與位置的感受也不相同。觀光局指出，第三場也是最終場，施放時間、長度與前兩場不同，訂於二月十一日元宵當天凌晨零時，將有呼應二○一七年、長度達廿分十七秒的煙火秀（前兩場各僅有十分六秒），沒參與前兩場的民眾可把握，一口氣看個夠。

觀光局也建議民眾多搭乘大眾運輸工具，避免因塞車、停車等問題掃興，詳細交通管制與停車規劃，可至高雄燈會藝術節官網http://www.2017khl.com/查詢。

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  • 大港花火秀昨晚再度登場，結合山、海、河港美景，吸引爆滿群眾觀賞，絢麗璀璨的煙花將高雄港渲染映照得美不勝收。（記者張忠義攝）

    大港花火秀昨晚再度登場，結合山、海、河港美景，吸引爆滿群眾觀賞，絢麗璀璨的煙花將高雄港渲染映照得美不勝收。（記者張忠義攝）

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