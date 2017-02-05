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〈南部〉i See Youth延伸5校 助弱勢生溫飽

2017-02-05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市青年國中「i See Youth」計畫獲回響，吸引十多家愛心企業關懷弱勢，幫助貧生寒、暑假憑卡領餐溫飽，在高市家長關懷教育協會支持下，愛心延伸五所國中、小學，組成愛心關懷聯盟，一起守護弱勢學生。

13店家加入愛心行列

鳳山區青年國中推動「i See Youth」計畫，今年邁入第三年，共有十三間店家加入愛心行列，寒、暑假提供弱勢學生早午餐，包括桌上賓鳳山總店、陳圓餐廳等，讓貧生持卡領餐溫飽，活動打響知名度，許多愛心企業主動找上門，想為弱勢學生盡一份心力。

高市家長關懷教育協會理事李春龍感受貧生困境，挺身號召許多愛心企業，加入關懷弱勢學生行列，更讓愛心延伸至一甲、嘉興、大寮、美濃國中、美濃國小，組成跨校愛心關懷聯盟，盼能幫助更多貧生溫飽。

鳳祥紙器老闆黃謙鎰深受感動，一連二年送給每名貧生六百元紅包，讓弱勢家庭好過年，今年更捐贈六所學校各十萬元，青年國中將充實圖書設備、一甲國中將成立課後照顧班，其餘學校將開辦幸福存摺，做為學生的急難救助金。

林姓國二女學生與越南籍母親相依為命，她的母親身兼兩個工作，白天擔任小販賣水果，晚上要去幫人洗碗，辛苦維持家計，「i See Youth」計畫讓她溫飽，她感謝社會大眾的幫助，能夠減輕母親的負擔。

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  • 青年國中愛心延伸5所學校，組成愛心關懷聯盟，一起守護弱勢學生。 （記者陳文嬋攝）

    青年國中愛心延伸5所學校，組成愛心關懷聯盟，一起守護弱勢學生。 （記者陳文嬋攝）

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