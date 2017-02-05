〈南部〉設溫泉水圳 寶來闢賞花公園

2017-02-05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年十二月中旬，高市府委托專業探鑽團隊，在寶來國中後方發現新的溫泉源頭，水量豐沛且水溫穩定，高市府決定再加碼三千萬，營造全台最具特色的「寶來賞花公園」，並導入溫泉水，設置溫泉水圳、泡腳池，期望寶來溫泉再次成為高雄熱門觀光景點。

市府加碼3千萬 盼成熱門景點

市府觀光局長曾姿雯指出，寶來地區為高雄著名之溫泉鄉，曾為南部地區泡湯的好去處，但莫拉克風災重創後，寶來溫泉斷源，在中央和地方努力下，終於在災後七年找到新的溫泉源頭。

目前新挖掘的溫泉，水溫達五十二度、每日水量達二百五十至三百公噸，且富含碳酸氫根離子，PH值七．二（微鹼性），是優質的碳酸氫鹽泉，且水量足供泡湯遊客使用。

結合開花喬木 設泡腳池

高雄市長陳菊昨率團隊前往溫泉源頭視察，聽取地方意見後，決定加碼投資三千萬元，打造一座新的「寶來賞花公園」，再將新開鑿獲取的溫泉水導入賞花公園內，設置溫泉水圳、泡腳池，並結合開花喬木、營造美麗花徑，吸引遊客前往寶來地區賞花泡湯，再造寶來地區過去的繁華。

觀光局表示，賞花園區以「數大便是美」的概念，大量種植陣雨樹、河津櫻、藍花楹及美人樹等開花喬木，種植喬木總數約一千三百株，達到壯闊花海的景象，並增加主題造型意象設施、景觀水池、瞭望台、賞花步道等，讓遊客體驗置身於花海、芬多精的森林浴美境。