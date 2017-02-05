〈南部〉新版漁業法惹民怨 東港逾百漁民抗議

2017-02-05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕新版遠洋漁業三法作業公告一月廿日上路，卻讓漁民措手不及，昨天百餘位東港及琉球地區漁民及船東聚集選區立委莊瑞雄服務處陳情，痛批「漁業署逼漁民走投無路」。

作業公告年前上路時，曾因過於匆促且還要再繳交巨額保證金，讓仲介境外漁工業者跳腳，漁民擔心年後無法雇工出海的情形成真。

以鮪延繩釣協會為主的漁民提出不應私藏活化配額、取消不必要不合理規定，回歸國際化管理、以教育代替處分、平衡審視外籍漁工問題，反對民粹治理、活化漁業經營及協商的草案應舉公告相同等六項訴求。

該協會秘書長何世杰指出，新法直接取消紙本回報，全採電子回報，但電子回報會出現目測重量、魚種不準確及無法回傳的問題，在海上執行精準有極大困難，漁民大多不會操作電腦，只要一按錯就是開罰五十萬元起跳，要求放寬實際及評估漁獲差值，紙本回報應雙軌並行。

立委莊瑞雄要求漁業署的應開發更便民的電子回報介面，將要求漁業署延長輔導階段，而非直接開罰。