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〈南部〉零撲殺上路 東屏推認養代購買

2017-02-05

〔記者羅欣貞、黃明堂／綜合報導〕動保法零撲殺政策昨天上路，屏縣府與獸醫師公會等單位在屏東科技大辦寵物認養活動，有畜牧場主人一次認養三隻狗；台東、屏東縣府呼籲，零撲殺要成功，必須杜絕棄養，盼以認養取代購買寵物。不過，也有民眾擔心，新政策恐帶來消極捕捉、街頭流浪狗更多的效應。

屏東縣府委託屏科大成立的流浪動物收容中心已有十九年，因撲殺率高近年屢遭點名，縣府說明，屏縣一○三年認領養數二百八十二隻，一○四年一千五百五十五隻，一○五年一千二百九十二隻，流浪隻數也從六千隻降至三千隻，努力已見成效。

屏東家畜疾病防治所長李永文說，唯有減少流浪源頭才能治本，現正加強畜牧場工作犬結紮及認養等措施。

屏縣府說，收容中心每日開放認養，週六、日上午九點到下午三點，在屏市台糖量販店、屏東公園，也都有認養活動。

台東動物防疫所所長吳子和表示，早在一年前，台東縣就朝零撲殺努力，積極鼓勵民眾認領養，比率高達九十七．五％，並從源頭減少棄養。

吳子和說，為鼓勵認領養，台東縣政府提供免費植入晶片及注射狂犬疫苗等措施，針對流浪狗的捕捉，也改採從嚴認定，只捕捉會追車咬人的，或是母狗。由於台東動物收容中心去年颱風重創，新的收容中心要待五月才完工，收容能量大幅受限，但因源頭管理奏效，得以度過青黃不接的收容階段。

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  • 畜牧場主人藍伯宇（中）一口氣認養了3隻流浪狗。（記者羅欣貞攝）

    畜牧場主人藍伯宇（中）一口氣認養了3隻流浪狗。（記者羅欣貞攝）

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