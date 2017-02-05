〈南部〉屏東熱博吸客 已湧入80萬人次

2017-02-05

〔記者李立法／屏東報導〕南台灣天氣好，屏東熱博開園以來陸續湧進八十萬人次，大年初四還創下單日十六萬人次入園紀錄，屏東縣長潘孟安昨天在熱博花果園區和遊客一起辦桌品嚐在地農產品烹調的美味佳餚，並邀請國人到屏東作客。

年初四單日16萬人次創紀錄

屏東熱帶農業博覽會自一月二十一日開園到昨天為止，入園遊客人數將近八十萬人次，期間除夕休園一天，大年初一至初五春節期間共湧入六十四萬人次，熱博將開園至二月二十八日，有機會挑戰去年創下的一百四十五萬人次佳績。

昨田園餐桌樂 逾300人訂桌

屏東縣政府昨天在熱博花果園區舉辦「田園餐桌樂」活動，事前在網路開放給民眾訂桌，每桌三千五百元，共十道菜，選用園內各特色田區食材，包含小白菜、彩葉萵苣、多色小彩椒、檸檬、玫瑰、向日葵、可可、青草等農作，烹煮出各式美味佳餚，藉此推廣屏東優質農產，吸引三百多位遊客訂桌。

縣長潘孟安表示，能夠在美麗的花果園區辦桌品嚐美食，是一大樂事，歡迎國人到屏東來享受溫暖的陽光和好吃的在地農產佳餚。

有遊客反映，希望能在入園區增加流動廁所，減少女性遊客大排長龍上廁所的現象，並設法在美食區周邊減少揚塵，保持用餐環境衛生。