〈南部〉部落青年種小米 林全彎腰跟著學

2017-02-05

林全笑稱 彎腰比劈腿還要累

〔記者王秀亭／台東報導〕行政院長林全昨天走訪台東，前進老人養護中心及金峰鄉嘉蘭村，了解偏鄉長照業務及部落推動傳統作物產業的現況，跟著部落青年踏進小米田裡，彎著腰播種小米，林全笑說：「一直彎著腰比劈腿動作還要累。」

原民會：提4年產業計畫 帶動發展

林全表示，原鄉如何兼顧傳統又提升農產附加價值，是一大課題，若能成功發展，將能吸引更多年輕人返鄉工作；原民會主委夷將‧拔路兒說，已提出原住民四年產業計畫，要盡力帶動原鄉發展。

偏鄉長照服務 應納城鄉差距與特性

林全昨天一早到去年尼伯特風災受災嚴重的台東市柏林老人養護中心，見園內已無災後破損痕跡，敬佩中心人員對長輩們的用心，林全指出，台東相對於西部較為偏鄉，養護中心照顧原住民長者比例高，與其他地區照顧情形有所不同，未來長照服務應納入城鄉差距及地區特性 ，讓老年照顧服務更為完善。

原鄉部落近年來推動栽種小米、紅藜等傳統作物，又以台東縣南迴地區栽種面積最大，林全下午在原民會主委夷將‧拔路兒等人陪同下，實地走訪近年推動栽種小米、紅藜等傳統作物產業有成的金峰鄉嘉蘭村。

金峰鄉長宋賢一指出，全鄉有六十％是農民，近年小米、紅藜及洛神花等傳統作物栽種面積已分別增加到三十、二十、三十公頃，因其經濟價值逐漸提高，吸引不少年輕人返鄉栽種，年輕族人進一步成立青年會，就是要向耆老們學習傳統作物的栽種方式與精神。

原民會表示，已透過跨部會合作，推動「原住民族知識發展創意經濟-產業示範區計畫」，核定台東縣府辦理「台東縣曙光金黃小米Vagu樂園計畫」，以產業示範區的領頭羊概念，帶動台東地區南迴四鄉鎮紅藜及小米農業復甦，提升經濟產值與產品價值，並達到青年返鄉就業的目標。

林全在部落青年指導下，嘗試當起排灣族農夫，腰間繫上裝滿小米種子的竹簍，小心翼翼地將小米種子撒入小米田裡，小米播種初體驗，林全笑說：「一直彎著腰比劈腿動作還要累。」

隨後逐一了解嘉蘭村的小米產業，淺嚐一杯小米酒，還嘗試包裝紅藜，林全說，未來會更重視原住民地區的發展。