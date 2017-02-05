〈台北都會〉宮廟鬧元宵 邀客祈福、求姻緣

2017-02-05

〔記者張凱翔、聶瑋齡／台北報導〕二月十一日元宵燈節除了在西門町紅樓廣場外，北市各宮廟也紛紛推出自己的燈節節目讓民眾歡慶元宵。大龍峒保安宮、松山慈祐宮推出雞年造型燈籠，北投關渡宮更請民俗老師教民眾做燈籠ＤＩＹ，台北孔廟有古箏表演，台北霞海城隍廟則結合鑽燈腳祈福和求姻緣「偷蔥嫁好尪」活動，松山慈惠堂更舉辦義賣園遊會和捐血活動。

大龍峒保安宮有「圓滿雞 」、「天外奇雞」共八千盞兩款造型的小燈籠，慈祐宮則準備五萬個「金雞賜財」燈籠；台北霞海城隍廟元宵節當晚會發放兩千個花燈，再一起提燈遊大稻埕，另外也有戲偶表演、猜燈謎、偷挽蔥求姻緣等活動可以參加。另外，台北孔廟元宵節當日會有古箏表演，並提供一五○份紙藝燈籠給民眾回家彩繪。

松山慈惠堂則為元宵節準備一系列活動，昨舉辦義賣園遊會和猜燈謎抽獎，從菜肉羹到咖啡豆等各地小吃特產，及二手衣物與字畫都能在來自全台各地的六十七個攤位上找到，廟方表示攤位收入都會捐給慈惠堂的愛心基金會。另外，許多廟宇表示新春期間祭改也十分熱門，松山慈惠堂每年春節自初六起，會開始幫信眾祭改，包括五鬼、白虎、天狗、車關、劫財、桃花、官符、死符、病符、凶煞、夫妻關、生產關等。昨來參觀的民眾王先生說他來逛慈惠堂新春義賣園遊會已經十年了，每次來都會順便拜拜點燈求好運。

慈惠堂表示，新春期間有特別設置「七星橋」和「拜虎爺」祭壇，過七星橋有消災解厄、化解黑暗的作用；拜虎爺則是廣泛流傳港、台的民間信仰，可求工作順利、避小人，也有求財的作用。