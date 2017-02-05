〈台北都會〉柯P又搞錯 移除2路燈會「復活」

2017-02-05

〔記者何世昌／台北報導〕柯市長又搞錯了！本報日前獨家報導台北燈節主燈「小奇雞」，因坐落車水馬龍的西門紅樓廣場，主燈遭路燈桿、紅綠燈桿擋住。為讓民眾完整欣賞主燈，工務局昨早趁燈節開幕前，暫時移除周邊成都路兩側的路燈，燈會結束後移回。市長柯文哲前天說，路燈不會再移回，但公園處卻說，待台北燈會結束後，將會復舊。對此，公園處解釋，路燈桿攸關周邊照明安全，燈會結束後仍要移回；前晚柯市長將「路燈桿」誤解為「電線桿」，所以才口誤稱路燈不會移回。

工務局公園處昨早九時起，已派廠商暫時移除成都路兩側的兩支路燈桿，約半小時完成移除，主燈周邊視野變得相對遼闊，待台北燈會結束後，將會復舊。

但此說法與台北市長柯文哲的說詞前後有異。台北市長柯文哲前晚受訪表示，本來在西區就有一個「電線桿地下化」計畫，趁此機會把天空纜線整理整理也好。媒體問及這是否代表電線桿移走就不移回來了？柯回應，「若可以，天空纜線地下化趁機解決掉」。