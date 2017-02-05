〈台北都會〉賞燈人多一團亂 道路、網路都「卡卡」
北捷西門站管制惹怨
〔記者陳紜甄／台北報導〕台北燈節昨晚熱鬧開幕，各主題燈區散落在捷運北門與西門站一帶，中華路兩側的行人徒步區、人行道與騎樓，溢滿人潮，甚至有民眾改走兩旁的外側車道，道路上腳踏車、車輛與民眾匯集交雜，險象環生。尤其接近開幕時段，中華路、成都路十字路口，路人穿越量大，離開與前往會場方向的民眾交叉穿越，步行速度緩慢，當行人號誌轉為紅燈時，不少民眾還卡在馬路中間，造成人車爭道的現象。人潮湧入現場，也造成手機電信網路「卡卡」，不少民眾連網狀況差，記者在活動現場不時聽到民眾哀號，「網路好慢 」！
燈節開幕點燈儀式昨晚六點開始，但從下午兩點起，人潮從四面八方湧進，鄰近主燈的捷運西門站一號與六號出口，民眾滯留出口附近，後面出站人潮往前推擠前面民眾。為避免造成旅客危險，北捷四點開始緊急在一號與六號出口，拉成一面人牆，禁止民眾從這兩個出口出站。由於現場管制人員指示不清，不少民眾大罵說，一下說一號出口，一下說三號出口，到底要從哪裡出去？還有民眾不滿表示，我住在一號出口附近，為什麼不能從這裡走？
機車亂停擋路住戶罵
另外，也有不少民眾開車或騎機車到活動現場。交通局表示，鄰近的峨眉跟中山堂停車場，不到下午兩點就已經滿場。活動現場自下午四點，封閉成都路、漢中街，沿路看見民眾合法守規矩，將汽機車停在停車格。但一拐彎進入巷子，機車佔滿巷道，住戶還大罵表示，停車也就算了，還停在大門出入口，沒有公德心！
交通局自昨日下午四點起，在忠孝西路至貴陽街一帶的中華路，禁止自行車行駛在西門町徒步區，但仍有不少民眾不聽勸告行駛。民眾黃先生說，徒步賞燈區應做人潮分流管制，不同方向的賞燈人群交織穿越，燈飾佔用了行人可走的範圍，加上民眾在徒步區騎自行車，導致現場非常混亂。
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